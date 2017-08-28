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الخارجية: يجب الدخول إلى «اليورو» من الدولة التي أصدرت التأشيرة

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الخارجية: يجب الدخول إلى «اليورو» من الدولة التي أصدرت التأشيرة الخارجية: يجب الدخول إلى «اليورو» من الدولة التي أصدرت التأشيرة

التحرير

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أهابت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، بالمواطنين الالتزام بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي من الدولة التي أصدرت التأشيرة.

وصرح السفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمواطنين في الخارج، بأنه في إطار متابعة القطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتعدد حالات رفض التأشيرة بمطار فرانكفورت الدولي لبعض المصريين، الحاصلين على تأشيرات شنجن من سفارات دول أوروبية ليست هي المقصد الأساسي لهم، فقد تكررت الإفادة من هؤلاء المواطنين بأن شركات السياحة التي توجهوا إليها، أكدت أن باستطاعتها توفير تأشيرة شنجن لهم في وقت أسرع، وذلك من خلال أي سفارة أوروبية دون التقيد بالحصول عليها من سفارة الدولة التي يرغبون في السفر إليها.

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وأضاف رزق أن وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين المصريين المتوجهين إلى إحدى الدول الأوروبية المطبقة لنظام الشنجن، ضرورة الإطلاع على القواعد الخاصة بمنطقة الشنجن، والتأكد من أن منفذ الدخول لدول الاتحاد الأوروبي، الدولة التي أصدرت التأشيرة من خلال سفارتها بالقاهرة.

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التحرير

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