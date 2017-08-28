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مجازر كفر الشيخ تفتح أبوابها مجانا للمواطنين: ماتدبحوش في الشارع

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مجازر كفر الشيخ تفتح أبوابها مجانا للمواطنين: ماتدبحوش في الشارع مجازر كفر الشيخ تفتح أبوابها مجانا للمواطنين: ماتدبحوش في الشارع

التحرير

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قال الدكتور نشأت عبدالباري، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ: إنه "تقرر فتح جميع مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي، وذلك خلال أيام العيد"، لافتًا إلى أنه تم تذليل العقوبات التي كانت موجودة من قبل.

وأضاف "عبدالباري" في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن هذا الإجراء يأتي حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة، موجهًا حديثه للمواطنين "متدبحوش في الشارع"، وأيضًا لاتخاذ جميع الإجراءات الصحية والبيطرية بالكشف على الأضحية قبل ذبحها، خشية أن تكون مصابة بعدوى أو مرض يضر بحياة المواطن.

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كانت الرقابة الإدارية بكفرالشيخ، شنت حملة مكبرة على المجازر الحكومية بعدد من مراكز المحافظه وعلى رأسهم مجزر كفر الشيخ الرئيسي، وذلك تزامنًا مع عيد الأضحي المبارك.

وتفقدت الحملة عمليات النظافة بالمجازر والاستعدادات المتخذة للتعامل مع أضاحي المواطنين خلال أيام العيد، والتأكد من السلامة الصحية لجميع العمال الذين يقومون بعمليات الذبح.

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التحرير

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