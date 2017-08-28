نائب: خفض سرعة القطارات الحل الوحيد لتهالك خطوط السكك الحديدية

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أيد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قرار المهندس هشام عرفات وزير النقل بتخفيض سرعة القطارات خلال عيد الأضحى لزيادة معدل الأمان، لافتاً إلى أن زمن الرحلات يستغرق وقتا أطول ولكن يضمن في النهاية وصول المسافرين سالمين إلى أسرهم.

وأضاف بدوي، اليوم، الإثنين أن خفض سرعة القطارات، هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة لزيادة معدلات السلامة للركاب،و يرجع ذلك إلى تهالك خطوط السكك الحديد والقضبان والمنظومة ككل.

وأشار إلى أن الدولة تعمل الآن على تطوير المنظومة وفقا لخطة تدريجية تتناسب مع الموارد المتاحة، مشيرا إلى أن القطارات الموجودة حاليا عمرها الافتراضي انتهى، حيث أن القطار يدخل صيانة كاملة كل 12 عاما «عمرة» ويتم ذلك مرتين للقطار، مما يؤكد انتهاء العمر الافتراضي لمعظم القطارات.

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وأوضح أن القطارات المتاحة حاليا يمكن الاستفادة منها من خلال الرحلات القصيرة التي لا تتعدى الـ 50 كم، كما يمكن الاستفادة منها داخل المحافظات، لافتا إلى أن تطوير نظم الإشارات والاتصالات داخل السكك الحديد يمنع من حوادث القطارات وخطوة جيدة في طريق زيادة معدلات الأمن والسلامة.

وأضاف أنه يجب مراعاة تطوير المنظومة الأساسية ألا وهي القطارات و«الجرارات» بجانب الخطوط المتهالكة التي تعد المشكلة الأكبر في منظومة السكك الحديد، حتى يتسنى من خلال النظام الإلكتروني الجديد؛ التحكم والسيطرة في حركة سير القطارات بدون الاعتماد على العنصر البشري مما يؤدي إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة وتحقيق الأمان للركاب.