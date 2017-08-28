سكان القاهرة الجديدة: هجرنا منازلنا.. وحياتنا جحيم بسبب انقطاع المياه

التحرير

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للمرة الثالثة خلال شهر واحد، يتم قطع المياه عن عدد كبير من أحياء مدينة القاهرة الجديدة، لفترات طويلة تجاوزت الثلاثة أيام متواصلة، بخلاف الانقطاعات المتقطعة الأخرى، نتيجة كسور مفاجئة لروافع ومواسير المياه المغذية للمدينة. مما اضطر كثيرين من سكان المدينة إلى اللجوء لذويهم وأقربائهم للإقامة لديهم حتى انتهاء فترات الانقطاع، فتنامى لديهم شعور بالضيق والقلق، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قد أعلنت الشهر الجاري، قطع المياه، وهو ما جعلها تعتذر إلى سكان المدينة.

معانة شديدة

"إحنا بنعيش أزمة مياه كبيرة، تخيل إن بقالي 3 أيام المياه مقطوعة، ومش عارفة هافضل طول حياتي قاعدة عند بابا ولا المياه هاتيجي وأروح بيتي من تاني" هذا ملخص معاناة دعاء حسني، إحدى المقيمات بالتجمع الخامس بمنطقة المستثمرين الشمالية، مضيفة أن الفترة القليلة الماضية شهدت انقطاعات متكررة في مياه الشرب، وصلت في بعض الأحيان إلى سبعة أيام متواصلة.

وأضافت دعاء حسني، أنها تضطر للإقامة في منزل والدها بشبرا طوال فترة انقطاع المياه، وذهاب زوجها إلى منزل والده هو الآخر، بخلاف انقطاع نجلها عن حضانته، فلك أن تتخيل حجم معاناتنا، مضيفة: "إحنا بنتبهدل بجد، ومش عارفة ليه بيعاملونا كده.. فحياتنا تحولت إلى جحيم".

وأردفت: "من المفترض أن التجمع الخامس ده بتاع صفوة المجتمع، فيه شخصيات عامة ولواءات ووزراء، ولكن على أرض الواقع الأمور مختلفة تمامًا"، مشيرة إلى أن الكثير من جيرانها يلجأون إلى الإقامة في فنادق طيلة فترة انقطاع المياه.

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وفي التجمع الأول، قال صابر البنا، أحد السكان، إنهم يواجهون أزمة في مياه الشرب، حتى الآن، فالمياه تنقطع لأكثر من 24 ساعة متواصلة، نضطر وقتها للجوء إلى المياه المعدنية للشرب، ومياه الحدائق للأغراض الأخرى.

وأكد البنا أنه اتخذ قرارا بالانتقال من المدينة بسبب النقص الشديد في المياه، وكثرة مناشداتهم جهاز تنمية المدينة وشركة مياه الشرب بالقاهرة.

شبكات متهالكة

وفي المقابل أكد المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن أحد الأسباب المهمة في قطع المياه المتزايد الفترة الماضية، هو تهالك وقدم الخطوط والشبكات الناقلة للمياه، مؤكدًا أن هذه الشبكات تحتاج إلى إحلال وتجديد على وجه السرعة لخدمة سكان المدينة.

وأضاف فهمي في تصريحات لـ«التحرير» أنه جار إعداد دراسات لعمل الإحلال والتجديد، ولكن دون الإضرار بالسكان وقطع المياه عنهم، من خلال إنشاء خطوط جديدة موازية للخطوط المتهالكة الموجودة، وعلى أن تشهد الفترة القادمة الانتهاء من تلك الدراسات وبدء تنفيذها.

3 انقطاعات في شهر واحد

يذكر أن مدينة القاهرة الجديدة شهدت انقطاعات كثيرة خلال الشهر الجاري، أصدرت على أثرها الشركة القابضة لمياه الشرب بيانات اعتذار للسكان، نتيجة كسر في مواسير وشبكات المياه بالمدينة.. تمثلت في الآتي:

28 أغسطس.. أصدرت اليوم الإثنين بيان اعتذار عن انقطاع المياه نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 1200 مم الخارج من رافع سامى سعد.

23 أغسطس.. اعتذرت أيضًا عن انقطاع المياه بسبب أعمال الإصلاح برافع الصرف الصحى بمنطقة جنوب المستثمرين بالقاهرة الجديدة.

15 أغسطس.. قدمت اعتذارها، نظرا لحدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسى قطر 600 مم المغذى لرافع مدينة نصر 4.

ناهيك بانقطاعات متكررة في الأشهر الماضية.