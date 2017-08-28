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الشرطة تحقق في واقعة مقتل خمسة متسلقين ألمان في النمسا

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مصراوي Masrawy

الشرطة تحقق في واقعة مقتل خمسة متسلقين ألمان في النمسا

03:25 م الإثنين 28 أغسطس 2017

الشرطة تحقق في واقعة مقتل خمسة متسلقين ألمان في النمسا

الشرطة النمساوية

فيينا- (د ب أ):

تحاول الشرطة النمساوية اليوم، الأثنين، كشف ملابسات حادث مقتل خمسة متسلقين ألمان، وإصابة متسلق بإصابات خطيرة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة في سالزبورج إنه لا يمكن التحدث مع الناجي الوحيد، 75 عاما، وربما لن يتمكن من الإدلاء بشهادته في واقعة سقوط أفراد المجموعة من أعلى منحدر جليدي يبلغ ارتفاعه 200 متر.

وقد أصيب الناجي الوحيد بإصابات خطيرة في الرأس.

ولا تعلم الشرطة ما إذا كانت المجموعة، ومعظمها من كبار السن، تستخدم المعدات الملائمة، أو مدى خبرتهم في التسلق.

وتقول الشرطة إن أربعة من أفراد المجموعة في الستينات والسبعينات من عمرهم.

وكانت المجموعة، وهى من ولاية بافاريا الألمانية، تتسلق جبل جابلير على ارتفاع 3000 متر، وكانوا مؤمنين بحبل يربطهم سويا.

وحتى الآن، تمكن المحققون من التوصل لرؤية لما حدث بمساعدة متسلقي الجبال الذين كانوا بالقرب من موقع الحادث.

وتوصلت الشرطة إلى أن الستة رجال توقفوا ،بعدما أراد أحدهم العودة حيث شعر أن هناك خطورة في عبور طبقات الجليد.

وبعد مناقشة الوضع، انزلق قدم أحد الرجال، وسحب الآخرين معه لأسفل بزاوية 40 درجة.

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