الصحة: البعثة الطبية استقبلت 32 ألف حاج.. و12 حالة وفاة حتى الآن 03:14 م الإثنين 28 أغسطس 2017

عيادات البعثة الطبية للحج - أرشيفية

كتب- أحمد جمعة:أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية للحج لـ 32354 حالة مرضية حتى ظهر اليوم الإثنين، مؤكدة أنه تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم.وأضافت في بيان اليوم الإثنين، أن العيادات استقبلت 30389 حالة مرضية بمكة المكرمة، وفيما استقبلت 1965 حالة بالمدينة المنورة، ودخلت 81 حالة المستشفيات السعودية، موضحة أن 30 حالة غادرت المستشفيات السعودية بعد تمام شفائها، فيما لازالت 51 حالة تتلقى العلاج اللازم.وأضافت أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ32 حالة بالمستشفيات السعودية، 27 منهم بمكة المكرمة، و5 بالمدينة المنورة، وذلك بإجمالي 106 غسلة كلوية، بالإضافة إلى تسجيل 12 حالة وفاة حتى الآن.وأكد الدكتور أحمد الأنصاري رئيس بعثة الحج الطبية، أن جميع العيادات تعمل بكامل طاقتها على مدار الـ24 ساعة لخدمة الحجاج، مؤكداً عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم.

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