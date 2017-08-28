تنفيذ 25 ألفا و473 حكمًا قضائياً متنوعاً خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن، حملة موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة-التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية خلال 24ساعة-عن تنفيذ 25 ألفا و473 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 225 حكم جنايات، و13 ألفا و793 حكم حبس جزئي، وألفين و552 حكم حبس مستأنف، و14 ألفا و886 حكم غرامات و4 الاف و17 حكم مخالفات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابات المختصة لتولى التحقيق .. وجارى استمرار الحملات لأحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والثقة في نفوس المواطنين.