الجبلاية: ملعب المصري سبب تأخر إعلان جدول الدوري

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كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن تأخر رد نادي المصري، على مسألة تحديد ملعبه في الدوري الجديد، وراء تأخر إعلان جدول المسابقة الذي كان مقررًا له اليوم الإثنين.

وقال عامر لـ«التحرير»، إن المصري سيرسل رده اليوم حيث يحاول جلب موافقات الأمن، موضحًا أن هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة متمسك بأن يخوض المصري مبارياته في بورسعيد، لكن في حالة رفض الأمن سيكون برج العرب هو الأقرب لاستضافة لقاءات المصري في الدوري.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن ستاد القاهرة سيستضيف لقاءات النصر في الدوري للموسم الجديد، فيما عدا لقائي الأهلي والزمالك، حيث تقاما على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

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وعلم «التحرير»، أن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، رفض إقامة مباريات الرجاء المطروحي على ملعب الحمام في مطروح بعد تقرير لجنة الجبلاية لمعاينة الملعب.

وذكرت اللجنة في تقريرها عن الملعب أن أسواره ليست عالية بشكل كاف والمدرجات قريبة جدًا من الملعب كما أنه لايوجد إضاءة وكلها أمور تُصعب من إقامة اللقاء في ملعب الحمام، ورشح اتحاد الكرة 3 ملاعب بديلة لاستضافة مباريات الرجاء وهي برج العرب واستاد المكس واستاد الإسكندرية.

كما سيناقش اتحاد الكرة مع وزارة الشباب والرياضة، مقترحًا جديدًا لعودة الجماهير في الموسم الجديد للدوري، وسيتضمن الاقتراح حضور الجماهير في ملاعب معينة خلال لقاءات الدوري، حيث أرسل الوزير هذا المقترح إلى لجنة المسابقات والتي ستناقش الأمر مع اتحاد الكرة تمهيدًا لعرضه على الجهات الأمنية.