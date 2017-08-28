الرئيس الفلبيني يأمر الشرطة بقتل أي أحمق يقاوم بعنف القبض عليه

مانيلا- (د ب أ):

أمر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم، الاثنين، الشرطة بقتل أي "أحمق" يقاوم بالقوة القبض عليه، وذلك بعد أيام فقط من نداء أطلقه آلاف الأشخاص بإنهاء العنف في حرب دوتيرتي ضد المخدرات خلال جنازة مراهق قتل على يد الشرطة.

وفي خطابه بمناسبة "يوم الأبطال الوطني"، ذكَّر دوتيرتي الشرطة باتباع قواعد الاشتباك خلال أداء مهامهم ، مؤكدا أنه "ليس مسموحا بالقتل والقتل العمد أو ... القتل غير المشروع".

وأضاف :"لكن خلال أداء واجبكم ، ابلغوا رجالكم أنه حال تعرض حياتهم للخطر وخلال أداء عملهم بالفعل ، فإن الواجب يحتم التغلب على مقاومة الشخص الذي تلقون القبض عليه".

وقال :"لا تصرخوا فقط بعبارة سلم نفسك ، لأنه إذا لم يفعل وقاوم وكان عنيفا ،ما يشكل خطرا على حياة رجال الشرطة والجيش بالطبع ، فإن لكم حرية قتل الحمقى . هذه أوامري لكم".

وبعد ذلك بساعات، التقى دوتيرتي بوالدي المراهق كيان ليود ديلوس سانتوس ،الذي قتل برصاص رجال شرطة قالوا إن الطالب، 17 عاما، فتح النار عليهم عندما اقتربوا منه بسبب ما تردد حول تورطه في تجارة المخدرات.

ولكن صورة التقطتها كاميرات مراقبة أظهرت أن رجال الشرطة قد سحبوا ديلوس سانتوس لدقائق قبل قتله في 16 أغسطس في ركن مظلم بمنطقة فقيرة في مدينة كالوكان.

ورفع مكتب المحامي العام دعوى لدى وزارة العدل لاتهام ثلاثة من رجال الشرطة بالقتل.