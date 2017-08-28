الداخلية: القبض على 20 متهمًا في واقعة الاعتداء على لواء سابق وأسرته بالتجمع –(صور)

كتب- فتحي سليمان:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على 20 متهمًا في واقعة التعدي على لواء بالمعاش وأسرته داخل مسكنهم بالقاهرة الجديدة.

كان ضباط قسم شرطة التجمع الخامس قد تلقوا بلاغا فى 22 أغسطس الجارى، بحدوث مشاجرة ووقوع مصابين بمنطقة النرجس بدائرة القسم، بين كل من طرف أول، مدحت محمد عبدالمطلب "لواء متقاعد"، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وزوجته زينب محمد إبراهيم، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ونجله شادى "رئيس مجلس إدارة بإحدى الشركات "، مصابا بشرخ بخنصر اليد اليسرى، وزوجته إيمان محمد عبدالفتاح "مضيفة بإحدى شركات الطيران"، مصابة بكسر بمشطية القدم اليمنى، وطرف ثانى، إبراهيم سليمان حسن "شريك بإحدى المدارس" ، وسيد صدقى محمد، وحسن يوسف حسين، ومحمد عبد الفتاح محمد (خفراء بالفيلا رقم 115 منطقة النرجس "ملك الخامس")، بسبب معاتبة الأول لزوجة الخامس "غير متواجده وقت البلاغ"، لقيادتها سيارتها بسرعة عالية أمام الفيلا سكنه أثناء توقفه والثانية صحبة أحفادهما، وتعديها عليهما بالسب .. فتوجهت الأخيرة لزوجها، والذى استعان بباقى الطرف الثانى، وحضروا لمسكن الطرف الأول وتعدوا عليهم بالضرب.

وتمكن ضباط مباحث القسم في حينه من ضبط الطرف الثانى عدا الأول، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبس كل من سيد صدقى محمد، ومحمد عبدالفتاح محمد، وحسن يوسف حسين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ضبط وإحضار المتهم إبراهيم سليمان حسن، وعرضه عقب التمكن من ضبطه برفقة محضر الإجراءات.

وبناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بسرعة ضبط كافة المتهمين وتقديمهم لجهات التحقيق القضائية، ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين والإخلال بالأمن والنظام العام .. تم إعداد الأكمنة اللازمة للمتهمين في أماكن ترددهم؛ حيث تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم الرئيسي المدعو إبراهيم سليمان حسن "53سنة"، وآخر بالفيلا محل البلاغ، وزوجته دينا شوقى إبراهيم الشربينى "40سنة " مقيمة بذات العنوان.

وفي وقت لاحق، تم ضبط 15 متهماً آخرين من شركائهم في تلك الواقعة، بالإضافة الى 6 سيارات تم استخدامها لنقل المتهمين لفيلا المجني عليهم، ليبغ إجمالى من تم ضبطهم فى الواقعة 20 متهما ... وتحرر المحضر اللازم، وأحيل كافة المتهمين للنيابة العامة التي تولت التحقيق.