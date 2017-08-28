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إخلاء سبيل المخرج سامح عبد العزيز بكفالة 50 ألف جنيه في اتهامه بتعاطي الحشيش

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مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل المخرج سامح عبد العزيز بكفالة 50 ألف جنيه في اتهامه بتعاطي الحشيش

03:05 م الإثنين 28 أغسطس 2017

إخلاء سبيل المخرج سامح عبد العزيز بكفالة 50 ألف جنيه في اتهامه بتعاطي الحشيش

كتب -صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنح الهرم، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل المخرج السينمائي سامح عبد العزيز، في اتهامه بحيازة حيازة المخدرات، بكفالة 50 ألف جنيه.
ودفع شعبان سعيد، محامي المخرج، ببطلان إجراءات التفتيش والقبض على موكله، وطالب بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

وألقت القوات الأمنية القبض على المخرج سامح عبد العزيز، وبحوزته كمية من الحشيش في منطقة الهرم، وبإخطار اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر بتحرير مذكرة واستكمال الإجراءات.

وجدد قاضي المعارضات حبس المتهم في المرة الأولى ١٥يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وبعرضه اليوم على قاضى المعارضات للمرة الثانية قرر إخلاء سبيله .

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