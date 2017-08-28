وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل ارهابي وسط البلاد 03:01 م الإثنين 28 أغسطس 2017

وزارة الدفاع الجزائرية

الجزائر- (د ب أ):أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بمقتل ارهابي صباح اليوم، الاثنين، إثر عملية بحث وتمشيط لوحدة من الجيش ببلدة الماين بولاية عين الدفلى، 170 كيلومترا وسط غربي العاصمة الجزائر.وقالت الوزارة ، عبر موقعها الرسمي على الانترنت اليوم، إنه جرى خلال العملية ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.وأشارت إلى قيام مفرزة أخرى بالتحفظ على مسدس ألي بولاية البليدة في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية.وكانت مفرزة للجيش ضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشميكوف وكمية من الذخيرة أول أمس السبت، بمنطقة برج باجي مختار القريبة من الحدود مع مالي، في حين دمرت مفرزة أخرى ثلاث قنابل تقليدية الصنع بولاية عين الدفلى.من جهة أخرى، أحبط خفر حراس السواحل ببلدة القالة، محاولة هجرة غير شرعية لـ 12 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، في حين أوقفت عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود 29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ولايات بشار وتلمسان وورقلة.

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