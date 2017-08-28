أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل ارهابي وسط البلاد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل ارهابي وسط البلاد

03:01 م الإثنين 28 أغسطس 2017

وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل ارهابي وسط البلاد

وزارة الدفاع الجزائرية

الجزائر- (د ب أ):أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بمقتل ارهابي صباح اليوم، الاثنين، إثر عملية بحث وتمشيط لوحدة من الجيش ببلدة الماين بولاية عين الدفلى، 170 كيلومترا وسط غربي العاصمة الجزائر.وقالت الوزارة ، عبر موقعها الرسمي على الانترنت اليوم، إنه جرى خلال العملية ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.وأشارت إلى قيام مفرزة أخرى بالتحفظ على مسدس ألي بولاية البليدة في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية.وكانت مفرزة للجيش ضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشميكوف وكمية من الذخيرة أول أمس السبت، بمنطقة برج باجي مختار القريبة من الحدود مع مالي، في حين دمرت مفرزة أخرى ثلاث قنابل تقليدية الصنع بولاية عين الدفلى.من جهة أخرى، أحبط خفر حراس السواحل ببلدة القالة، محاولة هجرة غير شرعية لـ 12 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، في حين أوقفت عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود 29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ولايات بشار وتلمسان وورقلة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شرطة لندن تحقق مع رجل حاول مهاجمة أفرادها قرب قصر باكنجهام

    أخبار

  • وزير الخارجية العراقي: تحرير 70 بالمئة من قضاء تلعفر

    أخبار

  • الجيش الجزائري يضبط أسلحة وذخيرة ويدمر قنابل تقليدية ومخابئ للإرهابيين

    أخبار

  • التحالف الدولي ينفي وجود قوات قتالية برية تابعة له في تلعفر العراقية

    أخبار

إعلان

fea18c4842.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية