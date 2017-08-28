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الصحة السعودية تدعو الحجاج لاستخدام الكمامات في مواقع الازدحام

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مصراوي Masrawy

الصحة تدعو الحجاج لاستخدام الكمامات في مواقع الازدحام

02:47 م الإثنين 28 أغسطس 2017

الصحة السعودية تدعو الحجاج لاستخدام الكمامات في مواقع الازدحام

ارشيفية

الرياض - (أ ش أ):

دعت وزارة الصحة السعودية حجاج بيت الله الحرام إلى العناية بنظافتهم الشخصية، كغسل اليدين جيداً بالماء والصابون، أو المواد المطهرة الأخرى، خصوصاً بعد السعال، أو العطس، وكذلك استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة المهملات خوفا من انتقال الأمراض التنفسية المعدية.

وشددت الوزارة على استخدام الكمامات في مواقع الازدحام والتجمعات واستبدالها بانتظام، وتجنب التعرض للإنهاك الحراري وضربات الشمس باستخدام المظلة الشمسية، وتجنب التعرض المباشر للشمس قدر الإمكان، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ونبهت إلى استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد، وعدم مشاركة الآخرين في أدواتهم الشخصية التي قد تؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض المعدية الخطيرة كالتهاب الكبد (ب) و(ج) وغيرها، والتخلص من الفضلات بوضعها في أكياس مغلفة ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك، داعية إلى الابتعاد عن المأكولات والمشروبات المكشوفة للوقاية من التسمم الغذائي.

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مصراوي Masrawy

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