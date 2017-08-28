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وزير التجارة السنغافوري: نتطلع لمزيد من التعاون معم الشركات المصرية

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مصراوي Masrawy

وزير التجارة السنغافوري: نتطلع لمزيد من التعاون معم الشركات المصرية

03:04 م الإثنين 28 أغسطس 2017

وزير التجارة السنغافوري: نتطلع لمزيد من التعاون معم الشركات المصرية

لقاء الوزير السنغافوري بالوزيرة سحر نصر

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

نشر وزير الصناعة والتجارة السنغافوري "كوه بوه كون" ملخص لقائه مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، خلال زيارتهما الأخيرة لدولتي فيتنام وسنغافورة والتي شملت عددًا من اللقاءات مع عدد من مسئولي دولة سنغافورة وكبرى الشركات السنغافورية في قطاعات اللوجستيات والنقل البحري والبنية التحتية.

وقال "كوه ": "إن وسنغافورة تتمتعان بعلاقات تجارية واستثمارية قوية وأن هناك مجالات كثيرة للتعاون وتعميق الروابط التجارية والاستثمارية، وأنه بحث مع الجانب المصري الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وناقش معهم القطاعات الحيوية للاستثمار، التي يرغب الجانب السنغافوري الاستثمار فيها، وأعرب عن شكره للوزيرة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس متطلعًا للقائهما مرة أخرى".

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