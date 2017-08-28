صحة الدقهلية: تشغيل أول وحدة لعلاج إصابات الملاعب بمستشفى السنبلاوين

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الإثنين، تشغيل أول وحدة داخل المستشفيات الحكومية، لجراحة مناظير الركبة وإصابات الملاعب بمستشفى السنبلاوين العام بعد تأسيسه.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية، أنه تم إجراء أول حالة منظار ركبة لشاب ثلاثيني يعاني من قطعين بالغضروف الهلالي الأُنسي والوحشي، وعمل إصلاح للغضروف الهلالي باستخدام وحدة مناظير ستورز متطورة.

وأوضح مكي أن تعليمات الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، تقتضي برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات الصحة وتوفير كافة الأجهزة والمستلزمات، مؤكدًا استمرار دعم مستشفيات الدقهلية لتقديم الخدمات الطبية الدقيقة والمتقدمة بأحدث التقنيات ولخدمة جميع المرضى على مستوى المحافظة.