انطلاق المشروع القومي للصناعات الصغيرة لتعليم الكبار بجامعة المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

تطلق جامعة المنيا اليوم الإثنين، احتفالية المشروع القومي للصناعات الصغيرة للهيئة العامة لتعليم الكبار، تحت رعاية وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عصام البديوي محافظ المنيا، والدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، والدكتور عصام قمر رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وتقام الاحتفالية بالقاعة الكبرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بجامعة المنيا؛ كنقلة نوعية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بمصر لجذب وتحفيز الدراسين على الاستمرار في فصول محو الأمية ومواصلة التعليم والالتحاق بالسلم التعليمي، وعلاقتها بالناتج القومي لتحقيق التنمية المستدامة لمصر والارتقاء بمستوى الاقتصادي للأفراد، وتوفير فرص عمل حقيقية غير مكلفة تعتمد على معطيات البيئة وتنوعها والتي تسهم في زيادة دخل الأسر.

والعمل على اكتفاء السوق المصري، من المنتجات الحرفية، عن طريق إتاحة مهن وحرف يدوية من خلال برامج تدريبية تقدم للدراسين بالتوازي مع رحلة تحررهم من الأمية، وعدم تسربهم من الفصول بعد التحاقهم، والإسهام في القضاء على البطالة من خلال توفير فرص عمل للدراسين والمتحررين المواصلين للتعليم والتعلم والذي يتم من خلال التعاون مع الشراكات والمؤسسات ورجال الأعمال، والمستثمرين

كما يهدف المشروع القومي للصناعات الصغيرة إلى تمكين المرأة في الأماكن الفقيرة والمهمشة عن طريق تدريبها على بعض الحرف اليدوية المدرة للدخل.