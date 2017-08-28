أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

انطلاق المشروع القومي للصناعات الصغيرة لتعليم الكبار بجامعة المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انطلاق المشروع القومي للصناعات الصغيرة لتعليم الكبار بجامعة المنيا

02:58 م الإثنين 28 أغسطس 2017

انطلاق المشروع القومي للصناعات الصغيرة لتعليم الكبار بجامعة المنيا

تعليم الكبار - أرشيفية

المنيا ــ ريمون الراوي:

تطلق جامعة المنيا اليوم الإثنين، احتفالية المشروع القومي للصناعات الصغيرة للهيئة العامة لتعليم الكبار، تحت رعاية وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عصام البديوي محافظ المنيا، والدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، والدكتور عصام قمر رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وتقام الاحتفالية بالقاعة الكبرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بجامعة المنيا؛ كنقلة نوعية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بمصر لجذب وتحفيز الدراسين على الاستمرار في فصول محو الأمية ومواصلة التعليم والالتحاق بالسلم التعليمي، وعلاقتها بالناتج القومي لتحقيق التنمية المستدامة لمصر والارتقاء بمستوى الاقتصادي للأفراد، وتوفير فرص عمل حقيقية غير مكلفة تعتمد على معطيات البيئة وتنوعها والتي تسهم في زيادة دخل الأسر.

والعمل على اكتفاء السوق المصري، من المنتجات الحرفية، عن طريق إتاحة مهن وحرف يدوية من خلال برامج تدريبية تقدم للدراسين بالتوازي مع رحلة تحررهم من الأمية، وعدم تسربهم من الفصول بعد التحاقهم، والإسهام في القضاء على البطالة من خلال توفير فرص عمل للدراسين والمتحررين المواصلين للتعليم والتعلم والذي يتم من خلال التعاون مع الشراكات والمؤسسات ورجال الأعمال، والمستثمرين

كما يهدف المشروع القومي للصناعات الصغيرة إلى تمكين المرأة في الأماكن الفقيرة والمهمشة عن طريق تدريبها على بعض الحرف اليدوية المدرة للدخل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • انطلاق اختبارات القدرات للدبلومات الفنية في جامعة المنيا

    أخبار

  • بالصور وزير التجارة والصناعة يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة السادات

    أخبار

  • بالصور.. "طب أطفال المنيا" ينظم المؤتمر السادس للارتقاء بالمنظومة

    أخبار

  • بالصور.. جامعة المنيا تطلق فعاليات "المشروع البيئي المتكامل" بالقرى

    أخبار

إعلان

20c1e781d5.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية