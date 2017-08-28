أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

قبل العيد.. توزيع 87 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قبل العيد.. توزيع 87 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالأقصر

02:54 م الإثنين 28 أغسطس 2017

قبل العيد.. توزيع 87 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالأقصر

ارشيفية

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت جمعية "الأورمان الخيرية" توزيع 87 ألف كيلو لحوم أضاحي، على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال بيان للجمعية اليوم الإثنين، إن كمية اللحوم التي سيتم توزيعها في الأقصر تتضمن 75 ألف كيلو لحوم مستوردة، و12 ألف كيلو لحوم بلدية، بالتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وبالتعاون من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن لحوم الأضاحي البلدية التي يتم توزيعها في محافظة الأقصر، تم اختيارها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسوف يتم الذبح والتشفية والتعبئة في المجازر التابعة لمديرية الطب البيطري بالمحافظة، تحت إشراف الأطباء البيطريين في هذه المجازر.

وأضاف شعبان، أن الجمعية وعن طريق فرعها بالمحافظة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، ستوزعها على الأسر الأكثر احتياجًا في نجوع وقرى ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وسوف يبدأ التوزيع فور الانتهاء من أعمال الذبح والتشفية بالمجازر.

وأوضح اللواء شعبان، أن الجمعية وفي إطار توسيع دائرة توزيع لحوم الأضاحي على غير القادرين تنفذ ومنذ عدة سنوات مشروع صك الأضحية، وتقوم باستيراد الكمية الأكبر من لحوم الأضاحي من باراجواي بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية المصرية، وزيادة كمية اللحوم الموزعة، حيث يتم الاستيراد بما قيمته نصف ثمن اللحوم البلدية تقريبًا، كذلك بعد استشارة دار الإفتاء المصرية في جميع خطوات عمل مشروع صك الأضحية منذ أن يتبرع المتبرع، وحتى تصل لحوم الأضاحي إلى مستحقيها في نجوع وقرى ومدن المختلفة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الشرقية يُعلن حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى

    أخبار

  • "زراعة المنوفية" ترفع درجة الاستعدادات لمنع أي تعديات خلال العيد

    أخبار

  • حملات رقابية وتموينية على الأسواق قبل وأثناء عيد الأضحى بأسيوط

    أخبار

  • قبل العيد.. حملات تموينية بكفر الشيخ لضبط الأسواق

    أخبار

إعلان

278cae4467.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا