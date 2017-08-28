قبل العيد.. توزيع 87 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت جمعية "الأورمان الخيرية" توزيع 87 ألف كيلو لحوم أضاحي، على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال بيان للجمعية اليوم الإثنين، إن كمية اللحوم التي سيتم توزيعها في الأقصر تتضمن 75 ألف كيلو لحوم مستوردة، و12 ألف كيلو لحوم بلدية، بالتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وبالتعاون من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن لحوم الأضاحي البلدية التي يتم توزيعها في محافظة الأقصر، تم اختيارها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسوف يتم الذبح والتشفية والتعبئة في المجازر التابعة لمديرية الطب البيطري بالمحافظة، تحت إشراف الأطباء البيطريين في هذه المجازر.

وأضاف شعبان، أن الجمعية وعن طريق فرعها بالمحافظة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، ستوزعها على الأسر الأكثر احتياجًا في نجوع وقرى ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وسوف يبدأ التوزيع فور الانتهاء من أعمال الذبح والتشفية بالمجازر.

وأوضح اللواء شعبان، أن الجمعية وفي إطار توسيع دائرة توزيع لحوم الأضاحي على غير القادرين تنفذ ومنذ عدة سنوات مشروع صك الأضحية، وتقوم باستيراد الكمية الأكبر من لحوم الأضاحي من باراجواي بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية المصرية، وزيادة كمية اللحوم الموزعة، حيث يتم الاستيراد بما قيمته نصف ثمن اللحوم البلدية تقريبًا، كذلك بعد استشارة دار الإفتاء المصرية في جميع خطوات عمل مشروع صك الأضحية منذ أن يتبرع المتبرع، وحتى تصل لحوم الأضاحي إلى مستحقيها في نجوع وقرى ومدن مصر المختلفة.