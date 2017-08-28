طرح محال نفق "خالد بن الوليد" في مزايدة علنية بالإسكندرية – المواعيد والشروط

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، اليوم الإثنين، طرح 18 محلًا بنفق خالد بن الوليد بحي المنتزه أول، في مزايدة علنية يوم 11 سبتمبر المقبل.

وقال "سلطان" إن طرح محلات نفق خالد بن الوليد للاستغلال، يأتي في إطار حرص محافظة الإسكندرية على توفير فرص أكبر للاستثمار واستغلال كافة موارد المحافظة.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، قدرت قيمة التأمين المؤقت لكل محل على حدة بـ250 ألف جنيه، فضلًا عن 500 جنيه قيمة كراسة الشروط والمواصفات، وتصل مدة حق الاستغلال لـ3 سنوات.