برلماني: إنشاء أكاديمية وطنية للشباب خطوة جيدة لإشراك الشباب في إدارة البلاد

كتب- أحمد علي:

قال النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء أكاديمية وطنية لتدريب وتأهيل الشباب "خطوة جيدة"، مؤكدًا أن القرار يعتبر بصمة للرئيس سيذكرها التاريخ.

وأضاف والي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن القرار يأتي في إطار سلسلة من المجهودات ترجع إلى ما قبل الانتخابات الرئاسية، موضحًا: "الرئيس دائما يضع نصب عينيه الشباب ويجعلهم شركاء فى إدارة البلاد وصناعة القرار السياسي".

وأردف والي، أن "الأكاديمية تعمل على صناعة جيل من الشباب قادر على خوض المعترك السياسي والاقتصادي وخلق جيل جديد من الشباب المصري الوطني يعلم كيف يتخذ القرار وكيف يصنع القرار؟".

وتابع: "نحن فخورين بقرار الرئيس ونقف صفًا واحدًا خلفه لاسيما وأن ما يخطط له دائما يكون نقطة تحول في تاريخ مصر، وأن ملف الشباب الذي يوليه الرئيس اهتمامًا على مدار سنوات عدة كان مهملًا لعقود طويلة".

كان السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بقطاعات الدولة كافة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

ومن المقرر أن تبدأ الأكاديمية عملها بداية شهر أكتوبر المقبل.

ويأتي إنشاء الأكاديمية كأحد توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ نوفمبر 2016، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتبع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب رئيس الجمهورية مباشرة.

وتم الانتهاء من إنشاء مقر الأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر والذي يتكون من ستة مبان على مساحة 10 آلاف متر مربع، كما تم تصميم نظام التعليم بالأكاديمية على غرار المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية وبالتعاون مع عدد من الهيئات والمعاهد والمؤسسات العلمية الدولية.