أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

برلماني: إنشاء أكاديمية وطنية للشباب خطوة جيدة لإشراك الشباب في إدارة البلاد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

برلماني: إنشاء أكاديمية وطنية للشباب خطوة جيدة لإشراك الشباب في إدارة البلاد

02:59 م الإثنين 28 أغسطس 2017

برلماني: إنشاء أكاديمية وطنية للشباب خطوة جيدة لإشراك الشباب في إدارة البلاد

كتب- أحمد علي:

قال النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء أكاديمية وطنية لتدريب وتأهيل الشباب "خطوة جيدة"، مؤكدًا أن القرار يعتبر بصمة للرئيس سيذكرها التاريخ.

وأضاف والي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن القرار يأتي في إطار سلسلة من المجهودات ترجع إلى ما قبل الانتخابات الرئاسية، موضحًا: "الرئيس دائما يضع نصب عينيه الشباب ويجعلهم شركاء فى إدارة البلاد وصناعة القرار السياسي".

وأردف والي، أن "الأكاديمية تعمل على صناعة جيل من الشباب قادر على خوض المعترك السياسي والاقتصادي وخلق جيل جديد من الشباب المصري الوطني يعلم كيف يتخذ القرار وكيف يصنع القرار؟".

وتابع: "نحن فخورين بقرار الرئيس ونقف صفًا واحدًا خلفه لاسيما وأن ما يخطط له دائما يكون نقطة تحول في تاريخ ، وأن ملف الشباب الذي يوليه الرئيس اهتمامًا على مدار سنوات عدة كان مهملًا لعقود طويلة".

كان أصدر القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بقطاعات الدولة كافة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

ومن المقرر أن تبدأ الأكاديمية عملها بداية شهر أكتوبر المقبل.

ويأتي إنشاء الأكاديمية كأحد توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ نوفمبر 2016، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتبع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب رئيس الجمهورية مباشرة.

وتم الانتهاء من إنشاء مقر الأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر والذي يتكون من ستة مبان على مساحة 10 آلاف متر مربع، كما تم تصميم نظام التعليم بالأكاديمية على غرار المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية وبالتعاون مع عدد من الهيئات والمعاهد والمؤسسات العلمية الدولية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد قرار إنشاء أكاديمية وطنية للشباب.. نائبة: السيسي أول رئيس مصري

    أخبار

  • السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل

    أخبار

  • السيسي يستعرض مع رئيس "روس آتوم" الموقف النهائي لعقود "الضبعة النووية"

    أخبار

  • وزير الطيران: بناء مطار ليس سهلا.. والرئيس السيسي أنشأ 5 دفعة واحدة

    أخبار

إعلان

2683667dbe.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا