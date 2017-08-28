اجتماع أمني لقيادات مطار القاهرة لبحث ملف التأمين
اجتماع أمني لقيادات مطار القاهرة لبحث ملف التأمين
02:49 م الإثنين 28 أغسطس 2017
كتب– طه عبيد:
عقد المحاسب مجدي إسحاق رئيس مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، اجتماعا أمنيا مع قيادات المطار، لبحث ملف تأمين منشآت شركة ميناء القاهرة الجوي، وتأمين الأسوار، وكذلك الاستعدادات تمهيدا لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج.
بحث الاجتماع طرق تدعيم منظومة تأمين المطار بأحدث أجهزة الكشف عن المعادن والمسح الضوئي، وكذلك تحديث أجهزة الكشف بقرية البضائع , يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني، لتطوير المطارات، وتنفيذا لتعليمات وزير الطيران شريف فتحي، أنفقت الدولة أكثر من 60 مليون دولار في المرحلة الأولى لتدعيم منظومة تأمين المطارات بأحدث الأجهزة في الكشف عن المفرقعات والمعادن والسوائل وأجهزة خاصة بالمسح الضوئي الشامل، وكذا أجهزة الكشف ثلاثية الأبعاد في التفتيش على الركاب والبضائع.
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