علاج تقوس الساق المبكر عند الأطفال

أرسلت قارئة تقول لدى طفل عمره 9 أشهر وألاحظ وجود اعوجاج بساقيه ولا أعرف هل هذا طبيعى أم لا مع العلم أن وزن الطفل 14 كيلو؟

يجيب الدكتور محسن ضرغام استشارى جراحة العظام إن وزن الطفل زائد جدا فمن المفترض أن طفلا فى عمر الــ9 أشهر أن يكون وزنه 8 كيلو على أقصى تقدير والزيادة فى الوزن تؤدى إلى حدوث تقوس بالساق لدى الطفل، وطبعا هذا الطفل زائد حوالى 80% زيادة ويمكن أن تكون الأم لم تعرض طفلها لأشعة الشمس فوق البنفسجية والتى تتواجد فى الصباح الباكر، أو بعد المغرب حاليا ويمكن للأم أن تعرضه للشمس ما بين نصف ساعة إلى ساعة على أقصى تقدير.

وسيختفى تقوس الساقين بالتدريج ويجب الاهتمام بعلاج تقوس الساقين لأن حدوث ذلك المرض من شأنه أن يؤدى إلى قصر القامة بالإضافة إلى حدوث تشوهات خلقية.

كما أن النظام الغذائى للطفل يجب أن يتغير وإذا كانت الأم تعطى الطفل سكريات أو نشويات كتير يجب أن تقللها بالتدريج وأن تجعله يلعب ويجرى كى يفقد الوزن الزيادة الذى اكتسبه وإذا كان الطفل بحاجة إلى فيتامين د، يمكن أخده عن طريق النقط، وهى منتشرة فى الصيدليات بكثرة حاليا.