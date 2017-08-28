ننشر تفاصيل مشروع سكن مصر بمدينة العبور

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت فروع بنك "الإسكان والتعمير" بمدينة العبور، ازدحامًا شديدًا فور إعلان جهاز مدينة العبور بيع كراسة الشروط الخاصة بمشروع وحدات الإسكان المتميز بنظام القرعة العلنية بمستوى تشطيب متميز مع زراعة سياج شجري "سكن مصر".

وحصل "مصراوي" على كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، حيث تقع وحدات المشروع بمنطقة التوسعات المعروفة ب 2600 فدان وبعدد 130 عمارة سكنية.

وأعلنت وزارة الإسكان الشروط الخاصة بحجز وحدات سكنية في المشروع، والتي تتمثل في أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية، لا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ الحجز، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، كما لا يحق للأسرة "الزوج والزوجة والأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من وحدة في المدن المطروح بها الوحدات.

وتضمنت كراسة الشروط البند رقم "3" والذي ينص على أنه لا يحق للأسرة "الزوج والزوجة والأولاد القصر" التقدم للحجز في حال الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو مشروع "دار مصر"، كما أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حال المخالفة يتم تطبيق اللائحة العقارية بفسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، وأن سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على دخول القرعة الخاصة بالمشروع رسميًا، كما أن باب الحجز مفتوح أمام العاملين بالخارج.

كانت وزارة الإسكان، طرحت كراسة الشروط في 8 فروع لبنك التعمير والإسكان مقابل 250 جنيهًا بدءًا من منتصف الشهر الجاري، كما حددت موعد سداد مبلغ جدية الحجز من 10 سبتمبر المقبل وحتى 5 أكتوبر، كما بيّنت في كراسة الشروط أسلوب الحجز والتخصيص بحيث يجب التقدم باستمارة البيانات الواردة ضمن الكراسة لدى فروع البنك ويمكن التقدم للحجز شخصيًا أو بتوكيل خاص يجيز للوكيل حق التقدم والسداد، ويتم سداد نسبة 10% من الثمن الإجمالي للوحدة كدفعة جدية الحجز، فضلًا عن سداد نسبة قيمتها 10% أخرى من الثمن الإجمالي للوحدة عند التخصيص، وذلك بعد الفوز بالقرعة العلنية.

ويسدد الفائز بالوحدة أقساط ربع سنوية بواقع 10 آلاف جنيه مصري للقسط الواحد، لمدة عام ونصف العام، إلى جانب سداد نسبة 10% أخرى عن استلام الوحدة، بينما يجري سداد باقي المبلغ، وفقًا لطريقتين حسب رغبة حاجز الوحدة، تتمثل الأولى في سداد باقي المبلغ على 5 سنوات بدون فوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الطريقة الثانية وهي سداد المبلغ المتبقي على 15 عامًا بنظام التمويل العقاري بفائدة تقدر بنحو 8.5% مع البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري.

وتبلغ قيمة المتر المربع بالجنيه في الوحدات السكنية التابعة لمشروع "سكن مصر" في مدينة العبور 4000 جنيه، بحيث يصل ثمن الوحدة 575000 جنيه.

وأرجع المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، ارتفاع الأسعار بالمدينة إلى المواقع المتميزة للمشروع، لافتًا إلى أن سعر المتر التجاري في المدينة كذلك يعدّ من بين الأعلى سعرًا على مستوى الجمهورية نظرًا للخدمات المقدمة ومستوى التشطيبات، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الخطة الموضوعة لتطوير المناطق السكنية بمدينة العبور بكافة مناطقها السكنية وخدماتها المتكاملة.