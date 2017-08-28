أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بعد قرار إنشاء أكاديمية وطنية للشباب.. نائبة: السيسي أول رئيس مصري يهتم بهم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بعد قرار إنشاء أكاديمية وطنية للشباب.. نائبة: أول رئيس مصري يهتم بهم

02:47 م الإثنين 28 أغسطس 2017

بعد قرار إنشاء أكاديمية وطنية للشباب.. نائبة: السيسي أول رئيس مصري يهتم بهم

النائبة سعاد المصري عضو مجلس النواب

كتب- أحمد علي:أشادت النائبة سعاد المصري عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.وقالت المصري في تصريحات لها اليوم الإثنين، إن الرئيس السيسي هو أول رئيس مصري يهتم بالشباب ويشاركهم في إدارة البلاد ويضع بين أيديهم مستقبل وطنهم ويحرص على تأهيلهم وتدريبهم لقيادة بلادهم وبناء مستقبلها.وأضافت المصري، أن الشباب يجب أن ينتبهوا جيدًا لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم من أجل بناء التنمية ووضع وطنهم على الخريطة الاقتصادية والتنموية بين دول العالم الصناعية الكبرى.كان السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بقطاعات الدولة كافة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم. ومن المقرر أن تبدأ الأكاديمية عملها بداية شهر أكتوبر المقبل.ويأتي إنشاء الأكاديمية كأحد توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ نوفمبر 2016، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتتبع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب رئيس الجمهورية مباشرة. وتم الانتهاء من إنشاء مقر الأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر والذي يتكون من ستة مبان على مساحة 10 آلاف متر مربع، كما تم تصميم نظام التعليم بالأكاديمية على غرار المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية وبالتعاون مع عدد من الهيئات والمعاهد والمؤسسات العلمية الدولية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • برلماني: إنشاء أكاديمية وطنية للشباب خطوة جيدة لإشراك الشباب في إدارة

    أخبار

  • السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل

    أخبار

  • برلماني: مشروع الإمام المتجدد يغير واقع الدعوة في

    أخبار

  • "الحق في الدواء": 1500 موظف إداري يستنفذون الكثير من أموال "مستشفى

    أخبار

إعلان

07e4fc7c8c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا