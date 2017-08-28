بعد قرار إنشاء أكاديمية وطنية للشباب.. نائبة: السيسي أول رئيس مصري يهتم بهم 02:47 م الإثنين 28 أغسطس 2017

النائبة سعاد المصري عضو مجلس النواب

كتب- أحمد علي:أشادت النائبة سعاد المصري عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.وقالت المصري في تصريحات لها اليوم الإثنين، إن الرئيس السيسي هو أول رئيس مصري يهتم بالشباب ويشاركهم في إدارة البلاد ويضع بين أيديهم مستقبل وطنهم ويحرص على تأهيلهم وتدريبهم لقيادة بلادهم وبناء مستقبلها.وأضافت المصري، أن الشباب يجب أن ينتبهوا جيدًا لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم من أجل بناء التنمية ووضع وطنهم على الخريطة الاقتصادية والتنموية بين دول العالم الصناعية الكبرى.كان السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بقطاعات الدولة كافة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم. ومن المقرر أن تبدأ الأكاديمية عملها بداية شهر أكتوبر المقبل.ويأتي إنشاء الأكاديمية كأحد توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ نوفمبر 2016، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتتبع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب رئيس الجمهورية مباشرة. وتم الانتهاء من إنشاء مقر الأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر والذي يتكون من ستة مبان على مساحة 10 آلاف متر مربع، كما تم تصميم نظام التعليم بالأكاديمية على غرار المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية وبالتعاون مع عدد من الهيئات والمعاهد والمؤسسات العلمية الدولية.

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