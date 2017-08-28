رئيس أكاديمية الشرطة يشهد ختام الدورة التدريبية لتنمية مهارات طلبة السنة الأولى بكلية الشرطة
رئيس أكاديمية الشرطة يشهد ختام الدورة التدريبية لتنمية مهارات طلبة السنة الأولى بكلية الشرطة
02:45 م الإثنين 28 أغسطس 2017
أكاديمية الشرطة
كتب - علاء عمران:
شهد اللواء دكتور أحمد العمري مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، ختام الدورة التدريبية التي عقدت لتنمية مهارات طلبة السنة الأولى بكلية الشرطة في المجالات الأمنية والثقافية المختلفة.
واستهدفت الدورة الارتقاء بالمهارات الأساسية لرجل الشرطة، ورفع معدل المستوى الفكري، وتنمية الوعي الثقافي لطلبة السنة الأولى بكلية الشرطة.
من جانبه، أشاد اللواء دكتور العمري بما وصل إليه طلبة السنة الأولى من مستوى متميز في الرماية والأسلحة، فضلاً عن لياقتهم البدنية العالية، وقدراتهم الثقافية المتميزة، مما يُسهم في تأهيل ضابط شرطة عصري قادر على المبادرة ومواجهة كافة التحديات الأمنية.
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