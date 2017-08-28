ضبط طالب بحوزته عدد من التماثيل الأثرية قبل بيعها بالأقصر

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر في ضبط طالب بحوزته العديد من التماثيل الأثرية بقصد الاتجار.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط أجهزة البحث الجنائي بالأقصر، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو عبد الله ع.م "19سنة طالب" مقيم بناحية الرزيقات بحرى بدائرة مركز شرطة أرمنت، بالاحتفاظ بعدد من التماثيل التي يشتبه في أثريتها داخل منزله.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم استهداف منزل المتهم المذكور وضبطه، وبحوزته عدد من التماثيل الحجرية الأثرية بأحجام مختلفة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.