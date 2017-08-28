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على خطى والدها.. ابنة مايكل جاكسون تهاجم «البيض»

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على خطى والدها.. ابنة مايكل جاكسون تهاجم «البيض» على خطى والدها.. ابنة مايكل جاكسون تهاجم «البيض»

التحرير

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على غرار ما فعله والدها، أقدمت باريس مايكل جاكسون ابنة نجم البوب الأشهر في التاريخ، على انتقاد أصحاب البشرة البيضاء بشكل مباشر، مطالبة إياهم بالتخلي عن أي مبادئ للعنصرية في معاملة غيرهم.

وقالت ابنة ملك البوب الراحل "مايكل جاكسون"، خلال حفل تسليم جوائز MTV، أمس الأحد، إنها تقف ضد أي مظهر لعنصرية أصحاب البشرة البيضاء ضد الزنوج، متمنية أن يمحي التعصب والكراهية من نفوس الجميع، وذلك خلال تصريحاتها التي أبرزتها صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

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وتسير باريس على خطى والدها "مايكل جاكسون" بشكل واضح، في نبذ التعصب والعنصرية ضد السود، لاسيما وإن كان من أصحاب البشرة السمراء قبل أن يجري عملية تغيير للون الجلد في منتصف حياته، إلا أن ذلك لم يثنيه عن نبذ التعصب في أعماله الفنية حتى بعد تغيير لون بشرته.

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التحرير

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