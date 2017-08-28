«مفاجأة» العروسة وسميرة سعيد تخطف الأنظار.. أبرز لقطات حفل زفاف «جنات»

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احتفلت المطربة جنات بحفل زفافها أمس الأحد، بفندق الفور سيزون بالقاهرة على عريسها المحامي محمد عثمان، وشهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير، كان أبرزهم الفنان خالد زكى وممدوح موسى وتامر عاشور وبهاء الدين محمد.

ونرصد أبرز اللقطات التى جاءت بالحفل خلال التقرير التالى..

جنات تفاجئ عريسها

فاجأت الفنانة المغربية جنات زوجها المحامي محمد عثمان نعمان بأغنية جديدة بعنوان "حمادة"، في حفل زفافهما، من كلمات أيمن بهحت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، وقالت جنات لضيوفها إنها فخورة بوجودهم، وإن الفرح لن يكتمل إلا بوجودهم.

أحمد شاكر

حرص الفنان أحمد شاكر على حضور حفل زفاف "جنات" وزوجها المحامي محمد عثمان، ويعتبر ذلك الظهور هو الأول بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي.

إطلالة مميزة

تألقت "جنات" بإطلالة راقية ارتدت خلالها فستان زفاف أبيض منقوشا من الذراعين وظهرت بشعر أشقر، غير الكثير من ملامحها، وهو ما عرضها للانتقادات، حيث رأى البعض أنها بدت بشكل مبالغ فيه وغير مناسب لها.

تامر عاشور

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شارك المطرب تامر عاشور في أغنية محمد حماقى "ناويها"، حيث حضر الحفل أثناء فقرة محمد حماقى ليطلب منه الثانى أداء الأغنية، ثم قدم أغنيته "تسلم".

سميرة سعيد

خطفت المطربة سميرة سعيد الأنظار بإطلالتها المميزة، حيث ظهرت بفستان ذهبي أظهرها بشكل أكثر حيوية وشبابية، وأحيت الحفل بجانب عدد من النجوم، كان أبرزهم محمد حماقي وهشام عباس الذي قدم عددا من أغانيه التى أشعلت الحفل، بينما أدى المطرب أحمد جمال أغنية "اضحكى".

«قبلة»

أثارت "القبلة" بين "جنات" وزوجها الكثير من الجدل، حيث انتشرت بشكل كبير على الكثير من المواقع وتداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها البعض جرأة زيادة عن الحد.

لحظات مؤثرة بين جنات ووالدها

شهد حفل الزفاف أول ظهور لوالد المطربة المغربية، وجمع بينهما لحظات مؤثرة، حيث ظهرت وهي تحتضنه وتقبله هي وزوجها، وارتسمت على وجهه علامات الفرح والسعادة.