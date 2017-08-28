10 فنانين أثاروا الجدل في العزاء.. أحدهم بـ«تاتو» وأخرى بفستان غير لائق

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عادة ما تسلط الأضواء بشكل أكبر على الفنانين والنجوم في المناسبات الخاصة والطارئة تحديدًا، وخاصة في الأفراح والحفلات والمعازي أيضًا، والتي تعتبر ظرفًا طارئا لا ينتبه فيه الكثير من الفنانين لتصرفاتهم وإطلالاتهم.. ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من الفنانين الذين أثاروا الجدل أثناء وجودهم في عزاء أقاربهم أو أصدقائهم..

1- فيفي عبده

موقف محرج تعرضت له الفنانة "فيفي عبده"، أمس الأحد، أثناء تقديمها واجب العزاء في وفاة والدة الفنانة "ليلى علوي"، حيث قال لها أحد معجبيها: "5 مواه يا فوفا"، فردّت عليه: "حبيبي"، مما عرضها للإحراج.

ولم يكن هذا الموقف هو الأول لفيفي عبده في عزاء، ففي مارس من العام الماضي، أثارت الفنانة فيفي عبده جدلًا كبيرًا بعد ظهورها في عزاء الكابتن الراحل حسن مختار، زوج الفنانة رجاء الجداوي، وكانت ترتدي باروكة سوداء طويلة، كما ظهرت بمكياج صارخ وطلاء أظافر أحمر اللون، وهو ما عرضها للانتقاد اللاذع.

وفي ديسمبر عام 2013، أثارت الفنانة فيفي عبده الجدل أيضًا بارتدائها نقابًا في جنازة الفنان الراحل جمال إسماعيل.

2- ياسمين عبد العزيز

تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز للانتقاد في مارس من العام الماضي عندما حضرت عزاء شقيق الفنان صلاح عبد الله وهي ترتدي قبعة سوداء تناسب الحفلات أو الأجواء الصيفية وليس المناسبات الحزينة.

3- محمد هنيدي

في عزاء الفنان الراحل حسن مصطفى، في مايو 2015، تعرض الفنان محمد هنيدي لانتقادات حادة بعد ارتدائه "تي شيرت" مكتوبا عليه "فييل جود توداي"، أي: "أشعر أنه يوم سعيد"، وهو ما عرضه للسخرية من قبل الكثيرين، واعتبره البعض رغب في خطف الأضواء، في حين رأى آخرون أنه لم ينتبه لما كتب على التي شيرت.

4- راندا البحيري

الفنانة راندا البحيري أصبحت حديث السوشيال ميديا بعد حضورها عزاء الفنانة ميرنا المهندس في أغسطس 2015، حيث ظهرت ترتدي الحجاب، رغم أنها ليست محجبة، وكان اللافت للانتباه أيضًا ظهورها بملابس مكشوفة من الأعلى.

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5- لقاء الخميسي

في عزاء الفنانة الراحلة فايزة كمال في مايو عام 2014، لفتت الفنانة لقاء الخميسي الأنظار إليها بارتداء بنطلون أسود اللون ممزق من الركبتين، كما انتقدها البعض بسبب قصة شعرها ولونه، والتي بدت حديثة.



6- أحمد الفيشاوي

في عزاء والدة المخرجة كاملة أبو ذكري، في أكتوبر عام 2014، انتقد الكثيرون الفنان أحمد الفيشاوي، بعد ظهوره بـ"تاتو" على ذراعيه الاثنتين، وهو ما عرضه للسخرية من قبل الكثيرين.

7- دومينيك حوراني

في عزاء الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، في أغسطس 2015، حضرت الفنانة اللبنانية "دومينيك حوراني" العزاء بينما كانت ترتدي فستانا شفافًا أسود اللون، مزينا بالخرز اللامع، وارتدت أسفله توبا قصيرا يكشف عن منطقة البطن والكتفين، وهو ما عرضها للانتقاد اللاذع من قبل الكثيرين.

وبررت "دومينيك" ظهورها بهذا الشكل أنها تفاجأت بخبر الوفاة، وكانت مدعوّة على العشاء، فذهبت أولًا لتأدية واجب العزاء.

8- ساندي

تعرضت الفنانة التونسية "ساندي" للانتقاد أيضًا في عزاء ميرنا المهندس بعد ظهروها بملابس اعتبرها البعض "غير لائقة"، كما أنها قامت بالتسجيل مع عدد من القنوات الفضائية قبل دخول العزاء، وهو ما اعتبره البعض غير مناسب للحدث.

9- مي نور الشريف

أثارت الفنانة مي نور الشريف جدلًا واسعًا في عزاء والدها الفنان الراحل نور الشريف في أغسطس عام 2015، حيث ظهرت ترتدي ملابس بيضاء، وهو ما أثار تعجب الكثيرين لكسرها القواعد الاجتماعية المتعارف عليها بارتداء النساء للون الأسود في المناسبات الحزينة.

10- هيفاء وهبي

في سبتمبر عام 2013، تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي للانتقاد أثناء حضورها عزاء والدة المطربة نجوى كرم، حيث ظهرت لها عدة صور تتبادل فيها الضحكات مع المطرب فارس كرم، وهو ما اعتبره البعض لا يناسب الحدث.