أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

وزير الرياضة يُشيد بتنظيم بطولة العالم للخماسي الحديث

Google+ Print
وزير الرياضة يُشيد بتنظيم بطولة العالم للخماسي الحديث وزير الرياضة يُشيد بتنظيم بطولة العالم للخماسي الحديث

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أشاد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، في تصريحات صحيفة، بالتنظيم المتميز لبطولة العالم للكبار للخماسي الحديث، والتي تستضيفها خلال الفترة من 21 وحتى 28 أغسطس الجاري.

وتستضيف مصر البطولة بمشاركة 32 دولة يمثلها ما يقرب 400 لاعب ولاعبة وجهاز إداري وفنى وطبي على ملاعب نادي بيجاسوس والصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر.

وأكد عبد العزيز، أن قدرات مصر التنظيمية وممتلكاتها من منشأت رياضية مطابقات لمواصفات الاتحاد الدولي سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص هو أحد العوامل الهامة التي شجعت الاتحاد الدولي على تنظيم ثاني أهم بطولة بعد الأولمبياد في الخماسى الحديث.

شاهد أيضا

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن هذه أول بطولة يتم تنظيمها في مصر، ومن قبلها بطولة العالم للناشئين العام الماضى، وكذلك سلسلة بطولات التي تستضيفها مصر سنويا في مارس من كل عام في محطة هامة من محطات البطولة.

وأردف خالد عبد العزيز أن نجاح لاعبى ولاعبات الخماسى في مختلف الفئات العمرية في حصد الميداليات في كافة البطولات التي يشاركون فيها دليل على أن الاتحاد المصرى وعلى رأسه المهندس شريف العريان يسير بخطى ثابتة وفق استراتيجية واضحة، أخرها نجاح الوطني للخماسي الحديث في حصد ذهبية الفرق بالفريق المكون من "إسلام حامد - أحمد أشرف - ياسر حفني"، و من قبلها فوز سندس أبو بكر ومريم عامر بفضية تتابع السيدات في بطولة العالم المقامة حاليا في مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا