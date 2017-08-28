وزير الرياضة يُشيد بتنظيم بطولة العالم للخماسي الحديث

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أشاد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، في تصريحات صحيفة، بالتنظيم المتميز لبطولة العالم للكبار للخماسي الحديث، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 وحتى 28 أغسطس الجاري.

وتستضيف مصر البطولة بمشاركة 32 دولة يمثلها ما يقرب 400 لاعب ولاعبة وجهاز إداري وفنى وطبي على ملاعب نادي بيجاسوس والصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر.

وأكد عبد العزيز، أن قدرات مصر التنظيمية وممتلكاتها من منشأت رياضية مطابقات لمواصفات الاتحاد الدولي سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص هو أحد العوامل الهامة التي شجعت الاتحاد الدولي على تنظيم ثاني أهم بطولة بعد الأولمبياد في الخماسى الحديث.

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وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن هذه أول بطولة يتم تنظيمها في مصر، ومن قبلها بطولة العالم للناشئين العام الماضى، وكذلك سلسلة بطولات كأس العالم التي تستضيفها مصر سنويا في مارس من كل عام في محطة هامة من محطات البطولة.

وأردف خالد عبد العزيز أن نجاح لاعبى ولاعبات الخماسى في مختلف الفئات العمرية في حصد الميداليات في كافة البطولات التي يشاركون فيها دليل على أن الاتحاد المصرى وعلى رأسه المهندس شريف العريان يسير بخطى ثابتة وفق استراتيجية واضحة، أخرها نجاح المنتخب الوطني للخماسي الحديث في حصد ذهبية الفرق بالفريق المكون من "إسلام حامد - أحمد أشرف - ياسر حفني"، و من قبلها فوز سندس أبو بكر ومريم عامر بفضية تتابع السيدات في بطولة العالم المقامة حاليا في مصر.