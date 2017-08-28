بالصور- ردود فعل ساخرة على هاشتاج "الجواز حلو بس"
بالصور- ردود فعل ساخرة على هاشتاج "الجواز حلو بس"
02:01 م الإثنين 28 أغسطس 2017
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كتبت- ندى غنيم:تصدر هاشتاج "الجواز حلو بس" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ مساء أمس، حيث جاءت التعليقات ساخرة وأخرى تنتقد الزواج وتذكر عيوبه .وقال أحد المعلقين الجواز حلو بس مفيهوش ميزة، و "افتكر اني قلتلك بلاش"، بينما استخدم آخرون بعض الصور والكوميك للتهكم على الزواج، نرصد بعضها في صور .
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