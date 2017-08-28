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بالصور- ردود فعل ساخرة على هاشتاج "الجواز حلو بس"

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مصراوي Masrawy

بالصور- ردود فعل ساخرة على هاشتاج "الجواز حلو بس"

02:01 م الإثنين 28 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

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بالصور- كوافير متنقل لرواد الساحل الشمالي.. والمكان "سوبر جيت"

كتبت- ندى غنيم:تصدر هاشتاج "الجواز حلو بس" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ مساء أمس، حيث جاءت التعليقات ساخرة وأخرى تنتقد الزواج وتذكر عيوبه .وقال أحد المعلقين الجواز حلو بس مفيهوش ميزة، و "افتكر اني قلتلك بلاش"، بينما استخدم آخرون بعض الصور والكوميك للتهكم على الزواج، نرصد بعضها في صور .

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مصراوي Masrawy

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