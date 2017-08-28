بالصور- ردود فعل ساخرة على هاشتاج "الجواز حلو بس" 02:01 م الإثنين 28 أغسطس 2017

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عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

عرض 29 صورة

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كتبت- ندى غنيم:تصدر هاشتاج "الجواز حلو بس" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ مساء أمس، حيث جاءت التعليقات ساخرة وأخرى تنتقد الزواج وتذكر عيوبه .وقال أحد المعلقين الجواز حلو بس مفيهوش ميزة، و "افتكر اني قلتلك بلاش"، بينما استخدم آخرون بعض الصور والكوميك للتهكم على الزواج، نرصد بعضها في صور .

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