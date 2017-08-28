صحة الإسكندرية" تغلق ٩ مطاعم و4 مقاهي بدون ترخيص

الإسكندرية - محمد البدري:

أصدر الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قرارات بالغلق الإداري بشأن ١٣ منشأة غذائية، اليوم الإثنين، وذلك بعد حملة تفتيش موسعة لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية شملت مختلف مناطق المحافظة.

وقال حجازي في تصريح صحفي اليوم: "إن قرارات الغلق صدرت بناء على تفويض من الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وبعد اتباع الإجراءات القانونية والعرض على الشئون القانونية بالمديرية، مبينًا أن المحافظ وجه بضرورة تشديد الرقابة واستمرارها على كافة المنشآت الغذائية بمختلف أنواعها لحماية صحة المواطنين".

وأضاف أن قرارات الغلق شملت ٩ مطاعم هي: مطعم للمشويات بشارع جميلة بوحريد بالسيوف، وآخر للأسماك بسبورتنج، ومطعم للأكلات السورية بسان ستيفانو، ومطعمين بطريق الكورنيش بمنطقة جليم، وثلاثة مطاعم بمول سيتي سنتر أول طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، ومطعم بيتزا بكورنيش المنتزه، وذلك لعملها بدون ترخيص.

كما شملت قرارات الإغلاق، كافيتريا بطريق الكورنيش بمنطقة باب شرق، و3 كافيتريات بكورنيش ستانلي لعملها بدون ترخيص، علاوة على محل وثلاجة غير مرخصين لحفظ وتقطيع الكبدة بمحرم بك.

وأكد حجازي أن حملات التفتيش مستمرة وبكثافة، لافتًا إلى أنه سيجري تباعًا إصدار القرارات اللازمة قانونًا ضد أي منشأة مخالفة.