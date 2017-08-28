أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

صحة الإسكندرية" تغلق ٩ مطاعم و4 مقاهي بدون ترخيص

Google+ Print

مصراوي Masrawy

صحة الإسكندرية" تغلق ٩ مطاعم و4 مقاهي بدون ترخيص

02:34 م الإثنين 28 أغسطس 2017

صحة الإسكندرية

الدكتور مجدي حجازي

الإسكندرية - محمد البدري:

أصدر الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قرارات بالغلق الإداري بشأن ١٣ منشأة غذائية، اليوم الإثنين، وذلك بعد حملة تفتيش موسعة لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية شملت مختلف مناطق المحافظة.

وقال حجازي في تصريح صحفي اليوم: "إن قرارات الغلق صدرت بناء على تفويض من الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وبعد اتباع الإجراءات القانونية والعرض على الشئون القانونية بالمديرية، مبينًا أن المحافظ وجه بضرورة تشديد الرقابة واستمرارها على كافة المنشآت الغذائية بمختلف أنواعها لحماية صحة المواطنين".

وأضاف أن قرارات الغلق شملت ٩ مطاعم هي: مطعم للمشويات بشارع جميلة بوحريد بالسيوف، وآخر للأسماك بسبورتنج، ومطعم للأكلات السورية بسان ستيفانو، ومطعمين بطريق الكورنيش بمنطقة جليم، وثلاثة مطاعم بمول سيتي سنتر أول طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، ومطعم بيتزا بكورنيش المنتزه، وذلك لعملها بدون ترخيص.

كما شملت قرارات الإغلاق، كافيتريا بطريق الكورنيش بمنطقة باب شرق، و3 كافيتريات بكورنيش ستانلي لعملها بدون ترخيص، علاوة على محل وثلاجة غير مرخصين لحفظ وتقطيع الكبدة بمحرم بك.

وأكد حجازي أن حملات التفتيش مستمرة وبكثافة، لافتًا إلى أنه سيجري تباعًا إصدار القرارات اللازمة قانونًا ضد أي منشأة مخالفة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "صحة القليوبية": رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

    أخبار

  • الإعلان عن إقامة نموذج مماثل لسوق "الترجمان" في أسوان

    أخبار

  • "صحة قنا": مسح شامل لفيروس "سي" في 105 قرى بالمحافظة

    أخبار

  • ننشر مخطط بديل لتطوير محور المحمودية.. ومنفذه عن ردم الترعة: "لا تهدموا

    أخبار

إعلان

27347c654d.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية