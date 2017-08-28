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"النمنم": العروض المسرحية الأخيرة تلائم الجميع.. ونسعى لجذب الجمهور إليها

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مصراوي Masrawy

"النمنم": العروض المسرحية الأخيرة تلائم الجميع.. ونسعى لجذب الجمهور إليها

02:30 م الإثنين 28 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

بالصور..

الألبوم التالى

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كتبت- نسمة فرج:

شهد حلمي النمنم، وزير الثقافة، العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء" بمسرح الطليعة بالعتبة، في آخر ليلة عرض له قبل الإستئناف مرة أخرى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والدكتور أحمد عواض، رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتور خالد عبد الجليل، رئيس المركز القومي للسينما ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما، والمخرج الكبير جلال الشرقاوي، وإسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وشادي سرور، مدير مسرح الطليعة.

أشاد وزير الثقافة، بالعرض المسرحي الذي أقيم مساء أمس الأحد، الذى يعبر عن مواهب حقيقية، مؤكداً بأن العروض المسرحية في الأونة الأخيرة تلائم جميع فئات الجمهور، وأن وزارة الثقافة تسعى إلى عودة الجمهور مرة أخرى إلى مشاهدة العروض المسرحية والاستمتاع بها .

يذكر أن "يوم أن قتلوا الغناء" هو العرض الحاصل على جائزة أفضل عرض مسرحي في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته العاشرة، وهو من تأليف محمود جمال وإخراج تامر كرم، بطولة الفنان علاء قوقة، ياسر صادق، حمادة شوشة، طارق صبري، محمد ناصر، وهند عبد الحليم، أداء صوتي للفنان الكبير نبيل الحلفاوي.

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