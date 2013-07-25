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الإمارات تؤكد سلامة بعثتها فى ليبيا بعد سقوط قذيفة على مبنى السفارة

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الإمارات تؤكد سلامة بعثتها فى ليبيا بعد سقوط قذيفة على مبنى السفارة الإمارات تؤكد سلامة بعثتها فى ليبيا بعد سقوط قذيفة على مبنى السفارة

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، أن سفارتها فى ليبيا "تعرضت لعمل إرهابى صباح اليوم الخميس، لم يسفر الحادث عن إصابة أى فرد من أعضاء البعثة الدبلوماسية بأذى"، وقال فارس المزروعى مساعد وزير الخارجية الإماراتى للشؤون الأمنية والعسكرية، إن "سفارة الدولة فى طرابلس تعرضت لعمل إرهابى فى الساعة الخامسة من صباح اليوم الخميس بإطلاق قذيفة آر.بى.جى على مبنى السفارة"، وأضاف: "أعضاء البعثة وموظفى السفارة لم يتعرضوا لأى أذى، مشيرا إلى أن السفارة قامت بالتواصل مع الجهات المعنية فى ليبيا للتحقيق فى الحادثة لمعرفة المتسببين بإطلاق النار على السفارة.

وكان المتحدث الرسمى باسم الداخلية الليبية نقيب رامى سعيد كعال، قال لوكالة الأنباء الليبية، إن منزل السفير الإماراتى الملاصق لمقر السفارة تعرض إلى قصف أحدث أضرارا طفيفة فى واجهة المنزل، وقال المتحدث إن وزير الداخلية العقيد محمد الشيخ اتصل فور وقوع الحادث بالقنصل الإمارتى لوجود السفير الإماراتى خارج ليبيا ليطمئن على أعضاء البعثة الدبلوماسية الإماراتية، معربا لهم عن اعتذاره وأسفه البالغ لحدوث مثل "هذا العمل الإرهابى الجبان على منزل رئيس البعثة الإماراتية"، وأضاف المتحدث أن التحقيقات مستمرة فى هذا الاعتداء حاليا من قبل رجال الأمن بمكتب الأمن والمعلومات وهيئة السلامة الوطنية والبحث الجنائى ومركز شرطة حى الأندلس للوقوف على ملابسات هذا الحادث، موضحا أن النتائج ستظهر لاحقاً، وقال إن مثل "هذه الأعمال الخارجة عن القانون هى محاولات يائسة لإفساد العلاقات المتميزة مع الإمارات وكذلك لوضع فى موقف محرج مع الدول الشقيقة والصديقة التى تربطنا معها علاقات وثيقة"، وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية أن الوزارة ستكثف جهودها لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية حتى يستعيد الشارع الليبى الأمن والأمان.

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مصر 365

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