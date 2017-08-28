ضبط مهندس يتاجر في النقد الأجنبي بحوزته 7 ملايين ريال سعودي

كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مهندس كيميائي؛ لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي؛ حيث بلغ إجمالي معاملاته خلال 3 أشهر 5ر7 مليون ريال سعودي.

كانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات السرية، بقيام "هاني خ.م "39سنة مهندس كيميائي"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي؛ من خلال شراء مبالغ مالية بعملة الريال السعودي بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، ثم يقوم بإيداعها بحسابه الشخصي بأحد البنوك المصرية، واستبدالها عقب ذلك بعملة أجنبية " دولار أمريكي"، بغرض إنهاء بعض المعاملات الاستيرادية، لاستيراد الأعلاف المملوكة له.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاث أشهر طبقاً للفحص المستندي، بلغ 5ر7 مليون ريال سعودي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم المذكور، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.