أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط مهندس يتاجر في النقد الأجنبي بحوزته 7 ملايين ريال سعودي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط مهندس يتاجر في النقد الأجنبي بحوزته 7 ملايين ريال سعودي

02:25 م الإثنين 28 أغسطس 2017

ضبط مهندس يتاجر في النقد الأجنبي بحوزته 7 ملايين ريال سعودي

كتب- علاء عمران:
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مهندس كيميائي؛ لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي؛ حيث بلغ إجمالي معاملاته خلال 3 أشهر 5ر7 مليون ريال سعودي.

كانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات السرية، بقيام "هاني خ.م "39سنة مهندس كيميائي"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي؛ من خلال شراء مبالغ مالية بعملة الريال السعودي بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، ثم يقوم بإيداعها بحسابه الشخصي بأحد البنوك المصرية، واستبدالها عقب ذلك بعملة أجنبية " دولار أمريكي"، بغرض إنهاء بعض المعاملات الاستيرادية، لاستيراد الأعلاف المملوكة له.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاث أشهر طبقاً للفحص المستندي، بلغ 5ر7 مليون ريال سعودي.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم المذكور، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط تشكيل عصابي تخصص في القرصنة على البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك

    أخبار

  • ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

    أخبار

  • ضبط صاحب شركة سياحة لقيامه بالنصب على راغبي الحج

    أخبار

  • ضبط متهم عرض على موظف بمركز شرطة بني مزار رشوة لعدم تنفيذ قرار قضائي

    أخبار

إعلان

cae7cdf1b9.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية