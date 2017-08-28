أحمد جلال: حزنت لرحيل شيكابالا.. تمنيت التعاقد مع حسام غالي

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أكد المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن كثرة الصفقات التي تعاقد معها نادي الزمالك، لن يكون لها عامل سلبي، فاللاعب الاحتياطي لابد أن يكون على نفس قوة اللاعب الأساسي، مثلما كان يفعل الأهلي في الوقت الماضي.

وشدد في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على أنه يسعى إلى التدعيم في كافة المراكز، وفي النهاية المدرب هو من يحسم الصراع بين اللاعبين، والأهم في النهاية هو مصلحة نادي الزمالك.

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وأشار إلى أن كل اللاعبين الذين رحلوا عن النادي الأبيض، نجومًا، ولكن اللاعب الذي احزنني عندما رحل هو شيكابالا.

وأضاف: «الصفقة التي كنت أتمنى أن يتعاقد معها نادي الزمالك، هو حسام غالي قائد النادي الأهلي فهو لاعب مهم ويمتلك روح حماسية عالية، ويلعب وكأنه شاب صغير في السن».