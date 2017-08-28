وزير الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 2 مليون مريض أورام 02:04 م الإثنين 28 أغسطس 2017

وزير الصحة

كتب- أحمد جمعة:أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إصدار 231 ألف و915 قرار علاج على نفقة الدولة من المجالس الطبية المتخصصة، لعدد 101 الف و781 مريضا أورام بتكلفة بلغت 771 مليون و177 الف جنيه خلال العام الماضى 2016.وأشار وزير الصحة والسكان الى ، تقديم الخدمة الطبية لعدد 2 مليون و234 ألف و143 مواطن في 13 مركز أورام تابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بمحافظات الجمهورية خلال العام المالي 2016/2017 .وأوضح الدكتور أحمد محي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن إجمالي المترددين على العيادات الخارجية بمراكز الأورام التابعة للأمانة بلغت 507 ألف و603 مواطن، بينما بلغ عدد المرضى بالقسم الداخلي 61 ألف و903 مواطن، وبلغ إجمالي العينات بمعامل مراكز الأورام مليون و243 ألف و548 عينة، كما تم عمل أشعة لعدد 191 الف و 449 مواطن، وبلغ عدد المواطنين المستفيدين من العلاج الكيماوي 141 ألف و138، إضافة إلى 72 ألف و580 مواطنا مستفيدًا من العلاج الإشعاعي، مشيرًا إلى إجراء 15 ألف 922 عملية جراحية خلال العام الماضي.وتابع رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، في بيان اليوم الإثنين، أن خطة تطوير مراكز الأورام تضمنت الإنشاءات والأجهزة، من مباني وإنشاءات، وخدمات العلاج الإشعاعي، والطب النووي، وأجهزة الخدمات التشخيصية، والعمليات والرعاية المركزة، لافتًا إلى إضافة خدمات جديدة، كطوارئ الأورام، والرعاية التلطيفية، وإضافة مراكز أورام جديدة في المناطق المحرومة من الخدمات الصحية، مشيرًا إلى تطوير طرق وأساليب تقديم الخدمة الصحية، من خلال ميكنة مراكز الأورام، وتحديث برتوكولات العلاج، وتطوير خدمات الكشف المبكر عن الأورام، وتطوير وتنمية الموارد البشرية من أطباء وفرق تمريض وفنيين.وأضاف أن أعمال التطوير شملت جميع مراكز الاورام التابعة للأمانة، ويأتي على رأسها مركز أورام معهد ناصر حيث تم ربط جهاز المسح الذري البروزيتروني المقطعي بجهاز الجاما كاميرا عن طريق برنامج ربط شبكي إلكتروني، الأمر الذي ساعد على تشخيص الجلطات مبكرًا أثناء مرحلة التكوين، وقياس حيوية القلب للمساعدة في اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي أو الحاجة لزراعة القلب، وبلغ إجمالي المترددين على العيادات الخارجية 52 ألف و415 مواطن، فيما وصل عدد المرضى بالقسم الداخلي 30 ألف و97 مريض، وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت بالمركز ألف و 123 عملية، فيما بلغ عدد الإشعات التي أجريت 11 ألف و 547 أشعة، بينما استفاد عدد 26 ألف و 843 مواطن من العلاج الكيماوي بالمركز، إضافة إلى 10 آلاف و874 مواطنا مستفيدا من العلاج الإشعاعي.ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن خطة التطوير شملت مركز أورام السلام والذي يخدم 25 مليون نسمة بقوة أسرة تصل إلى 38 سرير، حيث بلغ إجمالي المترددين على العيادات الخارجية بالمركز 27 ألف و 709 مواطن علاج على نفقة الدولة، وتأمين صحي، وتعاقدات، ومجاني، وأهالي، فيما بلغ عدد المرضى بالقسم الداخلي ألف و663 مريض، إضافة إلى إجراء 289 عملية جراحية.إضافة إلى مركز أورام دمياط والذي يخدم 4 مليون نسمة، بعدد أسرة 65 سرير، وبلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية بالمركز 20 ألف و848 مواطنا، فيما بلغ عدد المرضى بالقسم الداخلي 3 ألاف و748 مريض، وألف و 297 عملية جراحية، بينما بلغ إجمالي المستفيدين من العلاج الكيماوي 19 ألف و215 مواطنًا.واشار " مجاهد " الى أن إجمالي المترددين على العيادات الخارجية بمركز أورام ميت غمر 29 ألف و273 مواطنًا، بينما بلغ عدد المرضى بالقسم الداخلي 3 ألاف و703 مريض، وتم إجراء 693 عملية جراحية، كما بلغ إجمالي المستفيدين من العلاج الكيماوي 5 الاف و916 مواطنًا، و12 ألف و205 مستفيدًا من العلاج الإشعاعي.واضاف "مجاهد" أن مركز أورام طنطا يقدم الخدمة لـ 20 مليون نسمة، بقوة 103 سرير داخلي و18 سرير رعاية مركزة، حيث تم توقيع الكشف على 92 ألف و 916 مواطنًا بالعيادات الخارجية، إضافة إلى 4 آلاف و899 مرض بالقسم الداخلي، فيما تم إجراء 3 الاف و673 عملية جراحية، وجاء إجمالي عدد مرضى العلاج الكيماوي 39 الف و 725 مريض، فيما تم عمل 925 أشعة باختلاف أنواعها.وتابع مجاهد، أن عدد الأسرة بمركز أورام دمنهور بلغ 79 سرير، بالإضافة إلى 6 أسرة رعاية، حيث يخدم المركز 15 مليون نسمة، وتم توقيع الكشف الطبي على 74 الف و 259 مواطنًا بالعيادات الخارجية، و7 ألاف و448 مريض بالقسم الداخلي، بينما تم إجراء الف و431 عملية جراحية، فيما وصل عدد المستفيدين من العلاج الكيماوي 18الف 151 مريض، و4 ألاف و538 خضعوا للعلاج الإشعاعي.ويمتلك مركز أورام القباري عدد 113 سرير، وبلغ إجمالي المترددين على العيادات الخارجية بالمركز 155 ألف و57 مريض، و8 الاف و294 مريض بالقسم الداخلي، ووصل عدد العمليات الجراحية إلى ألفين و210 عملية، فيما بلغ إجمالي مرضى العلاج الكيماوي إلى 16 ألف و 62، و27 ألف 553 خضعوا للعلاج الإشعاعي.فيما يخدم مركز أورام المنيا 9 مليون نسمة، بقوة أسرة 21 سرير، إضافة إلى 8 أسرة رعاية، وبلغ إجمالي المترددين على العيادات الخارجية 95 ألف و887 مريض، فيما بلغ إجمالي مرضى القسم الداخلي ألفين و996 مريض، وتم إجراء ألف و53 عملية جراحية، بينما بلغ عدد المستفيدين من العلاج الكيماوي 9 الاف و765 مريض، إضافة إلى 6 الاف و985 من المستفيدين من العلاج الإشعاعي.ويستفيد 10 مليون نسمة من خدمات مركز أورام سوهاج، والذي يملك 91 سرير، و6 أسرة للرعاية المركزة، ويبلغ عدد المستفيدين من العلاج الكيماوي 22 الف و 949 مريض، فيما يبلغ عدد الخاضعين للعلاج الإشعاعي 12 ألف و144 مريض، وتم توقيع الكشف الطبي على 52 ألف و773 مريض بالعيادات الخارجية، فيما وصل عدد مرضى القسم الداخلي إلى 4 ألاف و897 مريض، وتم إجراء الف و438 عملية جراحية.ويعمل مركز أورام أسوان على خدمة 2.5 مليون نسمة، حيث يبلغ عدد الأسرة 77 سرير، بالإضافة إلى 6 أسرة رعاية مركزة، ووصل عدد الخاضعين للعلاج الكيماوي 8 الاف و863 مريض، فيما وصل عدد المستفيدين من العلاج الإشعاعي 9 الاف و569، وجاء إجمالي المترددين على العيادات الخارجية 41 ألف و 965 مريض، بالإضافة إلى 5 الاف و347 مريض بالقسم الداخلي، بينما بلغ إجمالي عدد العمليات الجراحية 838 عملية.وأكد "مجاهد" أن إجمالي المستفيدين من الخدمات الصحية بمركز أورام قنا إلى 2.5 مليون نسمة، حيث يقدم المركز الخدمات الطبية لمرضى الأورام بجميع محافظات جنوب الصعيد ، مشيرا إلى أن مركزي أورام كفر الشيخ وجنوب سيناء يخضعان للتطويرات والتجهيزات تمهيدًا لبدء العمل واستقبال المرضى.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

بتكليف من السيسي.. وزير الصحة و"الوزير" ومحافظ الشرقية يتفقدون مستشفى

وزير الصحة يوجه إدارة الصيدلة بالإسراع في إجراءات تسجيل الأدوية لتوفيرها

الصحة: 69 مستشفى إحالة مجهزة لاستقبال الحوادث طوال 24 ساعة

وزير الصحة: افتتاح 8 مستشفيات ومجمع عيادات في 7 محافظات أكتوبر المقبل

إعلان

إعلان