ضبط 7 منشآت مخالفة وتحرير 56 قضية تموينية في الجيزة
ضبط 7 منشآت مخالفة وتحرير 56 قضية تموينية في الجيزة
01:59 م الإثنين 28 أغسطس 2017
كتب - محمد شعبان:
وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.
وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 56 قضية متنوعة، أبرزها 7 منشآت بدون ترخيص، 21 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و10 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.
حُررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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