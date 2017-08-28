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استعدادا للعيد.. أمن الجيزة يشن حملة لإزالة اشغالات بـ 5 مناطق

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مصراوي Masrawy

استعدادا للعيد.. أمن الجيزة يشن حملة لإزالة اشغالات بـ 5 مناطق

01:57 م الإثنين 28 أغسطس 2017

استعدادا للعيد.. أمن الجيزة يشن حملة لإزالة اشغالات بـ 5 مناطق

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:شنت أجهزة الأمن الجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة لإزالة التعديات، ورفع الاشغالات من الميادين والطرق العامة.واستهدفت الحملة مناطق العمرانية، الهرم، الدقي، بولاق الدكرور، الجيزة، بمشاركة اللواء مصطفى عصام، حكمدار الجيزة، واللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، والعميد ياسر شعير، رئيس مباحث شرطة المرافق، والعميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة.وأسفرت الحملة عن إزالة 667 حالة تعدٍ، غلق وتشميع 6 منشآت غير مرخصة، ورفع عشرات الكراسي والاستاندات الحديدية وثلاجات عرض.تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة للتحقيق.

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