"المترو" يدرس إسناد تطوير محطة شبرا الخيمة لجهة سيادية بتكلفة 100مليون جنيه

كتب- عبد الله قدري:

استقبل المهندس على الفضالى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، النائب الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية و عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وعقد حسب الله خلال زيارته لشركة مترو الانفاق اجتماعا مشتركا مع الفضالي وصبره لمناقشة ووضع اللمسات النهائية للبدء في تطوير وتوسعة محطة مترو أنفاق شبرا الخيمة.

وقال أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، إن الاجتماع استعرض الأعمال الخاصة بتطوير وتوسعة محطة شبرا الخيمة بتكلفة تتجاوز المائة مليون جنيه، والتي تشمل إضافة عدد اثنين صالة للخروج من الأرصفة إلى خارج المحطة إحداهما بالجهة الشمالية والأخرى بالجهة الجنوبية وذلك لتخفيف الازدحام الشديد بأرصفة المحطة وتحقيق أفضل مستوى أمان لركاب المترو، و تزويد الصالتين بسلالم متحركة ومصاعد كهربائية لخدمة كبار السن و ذوي الإحتياجات الخاصة، و استغلال الأماكن المتاحة بالصالتين في النشاط التجاري لتحقيق عائد مادي يساعد في تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.

وأضاف عبد الهادى بأنه سوف تكون جميع المستندات الخاصة والرسومات الخاصة بهذا المشروع جاهزة ببداية شهر أكتوبر 2017، مؤكدا أنه من المقترح أن يتم إسناد هذه الأعمال لإحدى الجهات السيادية لضمان دقة وسرعة الإنجاز .

وكان أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى لشركة مترو الانفاق، قد حصل مسبقا على موافقة المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الانفاق والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية السابق بالموافقة على تطوير وتجديد وتوسعة محطة مترو شبرا الخيمة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين والقضاء على الزحام وتكدس الركاب على مداخل المحطة.

من جانبه، أعرب النائب الدكتور صلاح حسب الله عن دعمه الكامل لمشروع تطوير المحطة، وتعهد بإزالة أي معوقات أمام المشروع، مؤكدا أن تطوير المحطة سيخدم آلاف المواطنين من الركاب الذين يستخدمون المحطة يوميا.

وقال حسب الله: "التطوير الجديد يهدف لراحة الركاب، فمحطة شبرا الخيمة من المحطات ذات الكثافة العالية، ويهمنا في المقام الأول راحة المواطنين، خاصة من كبار السن وكل من يستخدمون المصاعد الكهربائية والسلالم المتحركة".

حضر الاجتماع المهندس سامي عبدالتواب مساعد رئيس الشركة للتشغيل الخط الثالث ، و المهندس السيد شماخ مساعد رئيس الشركة للهندسة المدنية وهندسة السكة والمهندس علاءالسعيد مدير عام المشروعات المدنية والمتابعة والمهندس ابراهيم الموجى مدير ادارة المكتب الفنى والدكتور فاروق القاضى مكتب النيل الهندسى.