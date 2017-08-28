جامعة عين شمس تبلغ "التعليم العالي" بتطبيق نظام "الكروت الممغنطة" للطلاب

كتب- محمد قاسم:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، تقريرًا من الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس بآخر استعداداتها للعام الدراسي الجديد.

أوضح التقرير، أن الإدارة الهندسية بالجامعة تواصل أعمالها لتجديد الحرم الجامعي والقيام بأعمال الصيانة، وتجديد الأرصفة والممرات، ودهان مباني الجامعة، وتعلية أسوارها للمزيد من التأمين، وتعديل نظام تشغيل أعمدة الإنارة، وتطوير نافورة الحرم الجامعي.

وأبلغت الجامعة، وزير التعليم العالي بأنها ستطبّق نظام دخول الطلاب بـ"الكروت الممغنطة" من البوابات الإلكترونية المخصّصة للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأوضحت الجامعة في تقريرها أنه جاري الانتهاء من تركيب وتشغيل وتسليم الكروت الممغنطة لطلاب الكليات التابعة للحرم الجامعي (أ) وهي "الآداب والحقوق والتربية والحاسبات والمعلومات"، لبدء العمل بالمنظومة الإلكترونية خلال فترة بسيطة؛ بهدف معرفة ميعاد دخول وخروج الطالب من الجامعة، وكذلك متابعة حضوره وغيابه عن المحاضرات، إضافة إلى تحميل جميع البيانات الدراسية الخاصة بالطالب عبر مراحل دراسته بالجامعة من بداية التحاقه إلى التخرج نهائياً في الجامعة.

أضاف التقرير أن الجامعة ستعلن قريباً عن برامج جديدة في كليتي العلوم والحاسبات والمعلومات بالتزامن مع استقبال الطلاب الجدد.