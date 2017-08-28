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بالصور .. ضبط تماثيل أثرية بمنزل مواطن في الأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور .. ضبط تماثيل أثرية بمنزل مواطن في الأقصر

02:03 م الإثنين 28 أغسطس 2017

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استعدادًا للعيد.. رفع درجة الاستعداد بكافة مديريات الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

ضبطت قوات مركز شرطة أرمنت، جنوبي غرب الأقصر، اليوم الاثنين، كمية كبيرة من التماثيل التي يشتبه في أثريتها بمنزل مواطن.

تلقي اللواء مصطفى صلاح الدين، مدير أمن الأقصر إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة أرمنت باحتفاظ أحد الأشخاص بعدد من التماثيل الأثرية داخل منزله، بناحية الرزيقات بحري دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، انتقل مأمور وضباط مباحث مركز أرمنت لمحل البلاغ، وجرى ضبط المدعو "عبد الله.م.ط" 19 سنة، طالب، ومقيم بذات الناحية، وبحوزته كمية من التماثيل الحجرية بأحجام مختلفة يشتبه في أثريتها.

بمواجهة المذكور بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4166 إداري مركز شرطة أرمنت لسـنـة 2017، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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