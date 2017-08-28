أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط مرشح سابق للبرلمان بعد اتهامه بالاستيلاء على أراضي بالمنصورة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط مرشح سابق للبرلمان بعد اتهامه بالاستيلاء على أراضي بالمنصورة

01:58 م الإثنين 28 أغسطس 2017

ضبط مرشح سابق للبرلمان بعد اتهامه بالاستيلاء على أراضي بالمنصورة

أرشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقى ضباط مباحث قسم أول المنصورة، القبض على مرشح سابق لانتخابات مجلس الشعب، بعد اتهامه بالاستيلاء على أراضٍ والنصب والبلطجة وصدور عدة أحكام قضائية ضده.

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنجاح حملة أمنية من ضباط مباحث أول المنصورة، برئاسة المقدم أبو العزم فتحي، رئيس المباحث، والرائد أحمد جعفر، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام، في ضبط "محمد.س.أ"، مرشح مجلس شعب سابق، ومقيم بشارع محمد فتحي، بمدينة المنصورة.

وبالفحص، تبين أن المتهم هارب من تنفيذ عدة أحكام.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لحين العرض على النيابة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تنفيذ 510 أحكام قضائية في حملة أمنية بقنا

    أخبار

  • تنفيذ 1006 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

  • النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل النائب السابق محمد العمدة

    أخبار

  • إصابة 4 أشخاص في اندلاع حريق بمطعم في المنصورة

    أخبار

إعلان

f74632413f.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية