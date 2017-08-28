ضبط مرشح سابق للبرلمان بعد اتهامه بالاستيلاء على أراضي بالمنصورة

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقى ضباط مباحث قسم أول المنصورة، القبض على مرشح سابق لانتخابات مجلس الشعب، بعد اتهامه بالاستيلاء على أراضٍ والنصب والبلطجة وصدور عدة أحكام قضائية ضده.

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنجاح حملة أمنية من ضباط مباحث أول المنصورة، برئاسة المقدم أبو العزم فتحي، رئيس المباحث، والرائد أحمد جعفر، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام، في ضبط "محمد.س.أ"، مرشح مجلس شعب سابق، ومقيم بشارع محمد فتحي، بمدينة المنصورة.

وبالفحص، تبين أن المتهم هارب من تنفيذ عدة أحكام.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لحين العرض على النيابة.