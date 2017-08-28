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حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمدينة إدفو بأسوان

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مصراوي Masrawy

حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمدينة إدفو بأسوان

01:53 م الإثنين 28 أغسطس 2017

حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمدينة إدفو بأسوان

حملة رفع اشغالات بادفو

أسوان - إيهاب عمران:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بالاشتراك مع شرطة المرافق، حملة مكبرة، اليوم الإثنين لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بشوراع مدينة إدفو.

وقال العميد أيمن رضا رئيس مجلس مدينة إدفو: إن الحملة استهدفت شوارع المركز، والميدان البحري، وشارع السوق وهي الشوارع الأكثر ازدحامًا وبها نسبة إشغالات مرتفعة.

وأضاف رئيس المدينة، أن الحملات مستمرة ولن تتوقف حتى نعيد شوارع إدفو إلى سابق عهدها ويستطيع المواطنون السير براحة ويسر دون مضايقات من الباعة الجائلين.

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