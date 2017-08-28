مسؤولون: توقعات بنقل أكثر من 30 ألف شخص إلى مراكز إيواء بعد الفيضانات الأمريكية
مسؤولون: توقعات بنقل أكثر من 30 ألف شخص إلى مراكز إيواء بعد الفيضانات الأمريكية
01:56 م الإثنين 28 أغسطس 2017
واشنطن- (د ب أ):
أعلنت الوكالة الفيدرالية الأمريكية لإدارة الطوارئ أنه من المتوقع أن يتم نقل أكثر من 30 ألف شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة بعد الفيضانات الواسعة التي تسببت فيها العاصفة الاستوائية هارفي.
ومن المُقرر أن يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تكساس لتفقد حجم الخسائر والالتقاء بالمواطنين.
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