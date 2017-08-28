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مقتل 3 عمال في هجوم جنوب شرقي تركيا

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مصراوي Masrawy

مقتل 3 عمال في هجوم جنوب شرقي تركيا

01:49 م الإثنين 28 أغسطس 2017

مقتل 3 عمال في هجوم جنوب شرقي تركيا

أرشيفية

اسطنبول- (د ب أ):

أفادت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء بمقتل ثلاثة عمال في هجوم مسلح وقع جنوب شرقي البلاد، متهمة منظمة "حزب العمال الكردستاني" بالمسؤولية عنه.

ووقع الهجوم بولاية شرناق التي شهدت قتالا عنيفا خلال العامين الماضيين، بعد انهيار وقف إطلاق النار بين والمسلحين الأكراد.

ونقلت "الأناضول" عن مكتب حاكم الولاية القول إن المشتبه بهم هاجموا موقعا لبناء الطرق بمنطقة أولودير بالولاية.

يأتي الهجوم في وقت تبحث فيه تركيا مع جارتها إيران إمكانية التعامل المشترك لمواجهة المسلحين الأكراد في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الصراع بين الدولة التركية والمنظمة بدأ قبل أكثر من 30 عاما وأودى بحياة عشرات الآلاف.

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مصراوي Masrawy

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