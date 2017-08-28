استعدادًا للعيد.. رفع درجة الاستعداد بكافة مديريات الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا، بحضور السكرتير العام للمحافظة اللواء حاتم زين العابدين، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من القيادات الأمنية، ومديري المديريات المختلفة على مستوى المحافظة، وذلك لمناقشة استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك.

واستمع محافظ الأقصر، خلال الاجتماع إلى خطط مديريات الأمن والصحة والتموين والكهرباء والطب البيطري والبيئة وهيئة الإسعاف وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور والحماية المدنية والمسطحات المائية.

وأعلن المحافظ، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسة السكرتير العام للمحافظة اللواء حاتم زين العابدين، مرتبطة بغرف عمليات فرعية بمجالس المدن للتواصل مع المواطنين وبحث شكواهم فورا، والعمل على حلها من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة التي ستعمل على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام العيد مرتبطة مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.

وشدد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، على رفع حالة الطوارئ بين كافة المديريات وتكثيف أعمال النظافة والتجميل والصيانة في شارع كورنيش النيل، ومواقع تجمعات احتفالات المواطنين، وتكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على الأسواق والمخابز ومنافذ السلع الغذائية والاستهلاكية، للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية ومنع حدوث أي زيادات أو تلاعب في الأسعار، وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية.

وكلف محافظ الأقصر، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والإدارات الصحية، مع التأكد من التزام الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض في النوبتجيات المحددة خلال أيام العيد، وتوقيع عقوبات مشددة على المتغيبين خلال أيام العيد، كما كلف المحافظ شرطة المسطحات المائية، بضرورة التأكيد على عدم وجود حمولة زائدة من المواطنين على متن المراكب النيلية خلال احتفالات العيد، والتأكيد على منع نزول الأطفال والأهالي إلى النيل للاستحمام حرصًا على سلامتهم.

كما شدد محافظ الأقصر، على رفع حالة الاستنفار القصوى بين أجهزة الشرطة والإدارات الزراعية ومجالس المدن والقرى، للتصدي لأية محاولات للتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، ومنع أية محاولات لاستغلال أيام إجازة العيد، لإقامة المباني المخالفة وغير المرخصة، وذلك عبر إزالتها في المهد.