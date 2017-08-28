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ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالوايلي

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مصراوي Masrawy

ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالوايلي

01:30 م الإثنين 28 أغسطس 2017

ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالوايلي

كتب-علاء عمران :
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة من ضبط صاحب محل لمستلزمات الطبية لحيازته 2681قطعة مجهولة المصدر في الوايلي.

كانت معلومات وردت إلى اللواء انور سعيد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، مفادها قيام صاحب محل بنطاق دائرة قسم شرطة الوايلى بحيازته وتجميع كمية من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وبدون مستندات تفيد مصدرها وغير خاضعة لإشراف الطبي بوزارة الصحة، وذات إثر بالغ على حياة المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة أمكن ضباط الإدارة تنسيقا مع إدارة التفتيش الصيدلي من ضبطه و2681عبوة مستلزمات طبية متنوعة وتم التحفظ عليها وتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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