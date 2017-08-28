مدون تقني: خسارة توقف الفيس بوك لمدة دقيقة 150 مليون دولار 12:50 م الإثنين 28 أغسطس 2017

كتبت – سحر عزام:قال محمد عادل، المدون التقني إن الخسارة المترتبة على توقف موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لمدة دقيقة واحدة 150 مليون دولار، وذلك بعد تجاوز عدد مستخدمي الفيس بوك حول العالم 2 مليار.وأشار في لقاء تلفزيوني ببرنامج "يوم جديد" المذاع على قناة "الغد" اليوم الاثنين لضرورة وجود نسخة لدى مستخدم الفيس بوك لكل الصور والفيديوهات والبيانات الموجودة على الموقع وذلك للاستفادة منها في حال توقف الفيس بوك عن العمل، لافتًا لاحتمالية ظهور امبراطورية بديلة للفيس بوك مثلما حدث مع المنصات الاجتماعية السابقة ومواقع الشات.وأضاف المدون التقني بعد ذلك بأن موقع الفيس بوك يغلق ملايين الحسابات الوهمية شهريا، مشيرًا إلى إن كل الحسابات والصفحات الموجودة مملوكة للموقع.

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