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الزراعة: طرح اللحوم البلدية بـ100 جنيه بمنافذ الوزارة حتى الخميس

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مصراوي Masrawy

الزراعة: طرح اللحوم البلدية بـ100 جنيه بمنافذ الوزارة حتى الخميس

01:44 م الإثنين 28 أغسطس 2017

الزراعة: طرح اللحوم البلدية بـ100 جنيه بمنافذ الوزارة حتى الخميس

كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلةً في قطاع الإنتاج والزراعات المحمية، زيادة المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بجميع منافذ البيع التابعة للوزارة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، في محاولةٍ لرفع العبء عن المواطن ومواجهة غلاء الأسعار.

وأكد المهندس أحمد فتحي، مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية بوزارة الزراعة، أنه تقرر زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية والمجمدة بمنافذ الزراعات المحمية، خلال فترة ما قبل عيد الأضحى، حيث تقرر ذبح 100 عجل بقري بلدي بأوزان 450 كليو إلى 500 كيلو بدايةً من اليوم الإثنين وحتى الخميس المقبل، والذي ينتج عنه صافي 320 كيلو يباع الكيلو بـ100 جنيه، أقل من الأسواق، بتخفيضات تصل إلى 25%.

وأضاف مدير عام التسويق، أنه تقرر أيضًا ذبح 100 خروف بلدي بسعر 120 جنيهًا للكيلو بالمنفذ المشترك مع قطاع الإنتاج بالهرم، ومركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى منفذ بمحافظة سيناء بمدينة الطور، وطرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة بمنافذ الزراعات المحمية الكيلو بـ75 جنيه، فضلًا عن الخضراوات والبقوليات والأرز.

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