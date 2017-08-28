رئيس بعثة الحج: نعمل على التدخل السريع لتلافى أى سلبيات

كتب- مصطفى المنشاوي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس بعثة الحج الرسمية، مقر بعثة الحج السياحى للاطمئنان على جاهزية اللجان وتنظيمها، مثمناً جهود بعثة الحج فى التدخل السريع لعلاج أى سلبيات أو مشكلات قد تطرأ.

وأشاد الوزير بالرقابة الجادة التى تقوم بها البعثة للتأكد من التزام الشركات السياحية بالبرامج المتفق عليها مع حجاج بيت الله الحرام.

وطالب مدبولى بضرورة المتابعة المستمرة على مدار الساعة للحجيج وتوفير كافة سبل الراحة لهم بما فيها التحرك الدؤوب فى أستقبال وعلاج أى مشكلة للتائهين الذين يحضرون للبعثة.

كان رئيس بعثة الحج الرسمية قد قام بزيارة لمقر بعثة الحج السياحى التقى خلالها محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة رئيس بعثة الحج السياحى فى ضوء المساعى نحو التنسيق التام بين البعثة الرسمية والبعثات النوعية.